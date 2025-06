Baixa temporada no Nordeste: 10 hospedagens para curtir praias mais vazias

A baixa temporada no Nordeste é uma boa chance para viajar com menos gastos e menos movimento. Destinos como Maceió, Pipa (RN), Recife e João Pessoa seguem com tempo firme e boa estrutura, mas com preços mais baixos.

Selecionamos hospedagens com nota acima de 4,91 no Airbnb, ideais para quem viaja sozinho ou em dupla. Confira a seguir (valores pesquisados em 18 de junho de 2025 e sujeitos a alteração):

Maceió

Maceió é o 'Caribe brasileiro' Imagem: Divulgação Airbnb

Apartamento novo e mobiliado a 200 metros da praia de Ponta Verde. Cozinha completa e localização privilegiada, com fácil acesso a pé às barracas Lopana e Canoa e à feirinha de artesanato da Pajuçara. Prédio com estrutura de hotel, incluindo piscina, sauna, jacuzzi, sala de jogos, lounges, academia e lavanderia.

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "Ótima anfitriã e espaço maravilhoso, com certeza voltarei outras vezes. O único ponto negativo é a obra que está acontecendo ao lado, mas entendo perfeitamente que não é culpa da mesma. O espaço é bem aconchegante e estava tudo conforme as nossas expectativas, próximo a pontos turísticos e mercados. Indico de olhos fechados". (Raquel, março 2025).

Natal

Natal encanta pelas paisagens Imagem: Divulgação Airbnb

Suíte recém-reformada, confortável e aconchegante, com localização privilegiada à beira-mar da praia de Ponta Negra. Fica perto dos principais pontos turísticos da região. A acomodação pertence a uma propriedade particular e foi pensada para receber bem. Disponibiliza colchões extras e berço mediante solicitação.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Apartamento condizente com o anúncio. Bem mobiliado, refrigeração boa, limpeza diária, ótima localização e um excelente acolhimento por parte de todo o pessoal do hotel. Tivemos um probleminha com a internet e reportamos através de mensagem. A Iris e o Leonardo nos atenderam prontamente e rapidamente resolveram o problema. Voltaremos a nos hospedar lá, com certeza". (Maria Edna, maio de 2025).

Pipa (RN)

Pipa fica a duas horas da capital Natal Imagem: Divulgação Airbnb

Flat bem localizado, com duas piscinas e bar ao ar livre na cobertura, oferecendo vista deslumbrante para o mar. Fica à beira-mar, a apenas 200 metros da rua principal de Pipa, perto dos principais bares, restaurantes e lojinhas da cidade. Acomodação para até quatro pessoas, com cama king size, sofá-cama e TV smart.

Nota no Airbnb: 4,75

Palavra do hóspede: "Fiz uma viagem parando em várias praias e cidades do Nordeste em lugares muito bons e acredito que não gostamos tanto de nenhum outro lugar. Em Pipa não vi nenhum lugar tão bem localizado. A piscina e bar do hotel extremamente agradáveis com a vista linda de toda a praia". (Lucas, abril de 2025).

João Pessoa

João Pessoa é uma das capitas mais baratas do Nordeste Imagem: Divulgação Airbnb

Flat de alto padrão na praia de Cabo Branco, com espaço para até três pessoas. Conta com cama queen e cama de solteiro auxiliar, em um ambiente moderno, confortável e acolhedor. Localização privilegiada, com fácil acesso a serviços e comércios da região. Ideal para quem quer aproveitar o melhor de João Pessoa com praticidade e estilo.

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Experiência ótima no flat. Vista incrível da praia e nascer do sol. O apartamento estava super limpo e organizado e dispõe de vários eletrodomésticos para facilitar a estadia e fazer refeições simples. A localização é ótima e o prédio está equipado com vários itens de praia". (Paulo, junho de 2025).

Salvador

Capital baiana surpreende Imagem: Divulgação Airbnb

Studio aconchegante de 30 m² no Jardim Armação, em Salvador, com decoração leve, móveis planejados e iluminação acolhedora. Localizado próximo ao Centro de Convenções, em condomínio premiado com rooftop, piscina com vista para o mar, spa com hidromassagem e academia de 500 m².

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Estadia foi maravilhosa, studio impecável, localização excelente. Com certeza voltaremos a nos hospedar". (Anália, junho de 2025).

Itacaré (BA)

Itacaré no sul da Bahia Imagem: Divulgação Airbnb

Hospedagem bem localizada, perto da Rua Pituba —a mais movimentada de Itacaré— e da Praia da Concha. Ambiente limpo, acolhedor e com equipe sempre atenciosa. Ideal para quem quer aproveitar a cidade com conforto e praticidade. Uma experiência marcante, com vontade de voltar.

Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "Com toda certeza foi uma das melhores hospedagens que já tive. Sempre solícitos e atenciosos. Roupa de cama limpíssima e a localização muito próxima à Rua Pituba, rua mais movimentada de Itacaré, e da Praia da Concha, a qual nós amamos. Com toda certeza voltarei à cidade e ficarei hospedada no mesmo lugar. Estou indo para casa com o coração partido, porém, muito feliz pela experiência". (Isabela, maio de 2025).

Porto de Galinhas (PE)

Porto de Galinhas no litoral de Pernambuco Imagem: Divulgação Airbnb

Acomodação tranquila, ideal para toda a família. Localizada perto da praia de Muro Alto, conta com área de lazer completa: piscinas, bar molhado, espaço kids e áreas de convivência. Perfeita para relaxar com conforto e praticidade.

Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "Foi 'terrivelmente sensacional'. Muito limpo, tudo moderno, funcionários super educados. Único ponto negativo é o horário do check in, muito tarde". (Ewerton, março de 2025).

Recife (PE)

Capital pernambucana tem muita história e voas praias Imagem: Divulgação Airbnb

Flat pé na areia, de frente para o mar, com vista panorâmica da Ilha do Amor. Alto padrão, completo e localizado em andar alto. Estacionamento privativo incluído. A 15 minutos do aeroporto e do shopping, com fácil acesso a mercados, restaurantes, farmácias e aos principais pontos turísticos de Pernambuco, como Boa Viagem, Porto de Galinhas, Recife Antigo, Olinda e praias da região.

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "Amei o flat, fiquei apaixonada, muito aconchegante, limpo, silencioso, a TV do quarto é maravilhosa, o ar-condicionado funciona perfeitamente, nem precisamos usar o ventilador de apoio. A Beatriz foi muito atenciosa, tirou todas as dúvidas, muito proativa. Minha família amou tudo". (Stephanie, junho de 2025).

Barra Grande (PI)

Barra Grande, no Piauí, é o destino de festas e agito Imagem: Divulgação Airbnb

Chalé em Barra Grande (PI), a cerca de 500 metros do mar, em área central, tranquila e segura, com fácil acesso a pé pela vila. Fica no quintal de uma propriedade familiar fechada, com espaço privativo, portão exclusivo para hóspedes e estacionamento interno gratuito.

Reserve por R$ 347 a diária

Nota no Airbnb: 4,94

São Luis (MA)

São Luis é ótimo para visitar os Lençóis Maranhenses Imagem: Divulgação Airbnb

Acomodação com vista agradável, em bairro nobre de São Luís, próximo à praia, restaurantes, farmácias, supermercados e vida noturna. Ideal para estadias curtas ou longas. O condomínio conta com portaria 24 horas, fechadura eletrônica na porta do apartamento e vaga de garagem privativa e coberta.

Nota no Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: "Adorei o flat, local é exatamente como nas fotos do anúncio. Bem localizado, dar para ir a pé na praia e os outros locais são bem próximos. Tem uma farmácia bem do lado. Porteiros são extremamente educados e solícitos. Comunicação com Alexandra foi fácil e rápida". (Leilane, janeiro de 2025).

