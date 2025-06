Após nova enchente no RS, moradora acha peixe no quintal: 'Não volto mais'

Após ser uma das vítimas das chuvas de maio de 2024 no RS, uma moradora de Jaguari saiu novamente da casa tomada pelas enchentes causadas pelas chuvas da última semana no estado e encontrou até um peixe no quintal. A contadora Maiara Bacim, 35 diz que não pretende mais voltar para o imóvel após a água baixar.

O que aconteceu

"Pra minha casa, não volto mais". Ela disse que pretende se mudar em breve para evitar ser atingida mais uma vez pelas enchentes. As chuvas já deixaram três mortos na região Sul e a cidade onde mora decretou estado de calamidade pública.

Moradora de Jaguari (RS) tem casa alagada pela segunda vez desde maio de 2024 Imagem: Cedido ao UOL

Moradora estima ter tido prejuízo de R$ 15 mil após as chuvas de maio de 2024. Na época, disse ter perdido móveis, ar-condicionado e tido danos no motor do portão elétrico que dá acesso à casa. Também disse ter trocado azulejos, portas e feito a pintura de todo o imóvel. "No ano passado, fiquei com a minha irmã enquanto a minha casa estava alagada. Neste ano, até o imóvel dela foi atingido", diz Maiara.

Moradora acha até peixe no quintal de casa após enchente em Jaguari (RS), que decretou estado de calamidade pública Imagem: Cedido ao UOL

Ela disse que a região só havia sido impactada por alagamentos mais graves há 40 anos. "Os moradores mais antigos contam que a chuva foi devastadora também naquela época", conta a moradora.

A cidade gaúcha vive sua maior enchente nas últimas quatro décadas. Jaguari (RS) teve 1.200 desalojados, 50% das estradas rurais devastadas e danos em ao menos 45 pontes. Mais de 600 pessoas estão isoladas.

Maiara Bacim encontrou até um peixe no quintal de casa após enchente em Jaguari (RS) Imagem: Cedido ao UOL