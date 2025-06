Anac diz que investiga acidente com balão que matou oito pessoas em SC

A Agência Nacional de Avião Civil (Anac) informou na tarde de hoje que apura informações sobre o acidente com um balão de ar quente que pegou fogo no ar e caiu no município de Praia Grande, no sul de Santa Catarina. Oito pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas.

O que aconteceu

A agência lamentou o acidente que vitimou oito pessoas e disse que acompanha o caso. "A Agência está adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e da tripulação. A Anac acompanha os desdobramentos das investigações."

Incêndio no cesto do balão teria começado por causa de um maçarico. "Tem um equipamento que serve para iniciar a chama no balão, caso apague a chama principal, o tal do maçarico. Esse maçarico estava dentro do cesto. Ele [piloto] não soube precisar se ficou acesso, se ele acabou tendo uma chama espontânea, mas que foi desse equipamento que estava dentro do cesto que acabou pegando fogo", disse Tiago Luiz Lemos, responsável pela delegacia de Praia Grande.

Imagens publicadas nas redes sociais registraram o momento em que o balão caiu. A lona pega fogo, e o cesto se solta de uma altura considerável do chão.

Prefeitura de Praia Grande lamenta. "A Prefeitura de Praia Grande manifesta sua solidariedade às famílias envolvidas no acidente de balão", disse o órgão em nota. "Equipes municipais foram mobilizadas para prestar atendimento às famílias e colaborar na apuração dos fatos."

Cidade é destino tradicional de balonismo no estado. Praia Grande fica na região dos Aparados da Serra e é conhecida como "capital dos cânions".