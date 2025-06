Ana Cristina lidera vitória brasileira pela Liga das Nações de vôlei

O Brasil chegou à sexta vitória em sete jogos pela Liga das Nações de vôlei feminino. Neste sábado (21), a seleção dirigida por José Roberto Guimarães bateu a República Dominicana por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/18 e 25/20, em Istambul, na Turquia.

O triunfo verde e amarelo teve assinatura de Ana Cristina. A ponteira de 21 anos - e que já é duas vezes medalhista olímpica - cravou 27 pontos, sendo 23 em lances de ataque, dois de saque e dois de bloqueio. O duelo marcou, também, o volta de Gabi, capitã da equipe, que vinha sendo poupada na competição, devido à carga de jogos que disputou na temporada pelo Conegliano, time que defende no vôlei italiano.

Presente durante poucos minutos na partida contra a República Dominicana, Gabi deve ser mais acionada por José Roberto Guimarães no compromisso deste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), diante das anfitriãs turcas. A ponteira é uma das 14 atletas relacionadas pelo treinador para o confronto. A Turquia ganhou os sete duelos que disputou pela Liga das Nações até o momento.

As brasileiras ocupam a quarta posição na primeira fase da Liga das Nações. As oito primeiras classificadas avançam às quartas de final. A seleção feminina tem mais quatro jogos em Chiba, no Japão, entre 9 e 13 de julho, antes do mata-mata, que será disputado em Lodz, na Polônia, de 23 a 27 de julho.