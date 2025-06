Agentes da imigração americana provocam raiva e medo nas ruas dos EUA

Depois que a noite caiu nos arredores de Los Angeles, cerca de 50 pessoas fizeram soar panelas metálicas e sirenes em frente a um hotel durante um protesto ruidoso contra os agentes de imigração dos Estados Unidos.

A manifestação "No Sleep For ICE" ("Sem descanso para o ICE"), na última quinta-feira, reflete a crescente raiva contra o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE, na sigla em inglês), uma agência outrora desconhecida que se tornou o foco da repressão aos imigrantes lançada pelo presidente Donald Trump.

"Eles aterrorizam nossa comunidade o dia todo. Como podem dormir bem?", perguntou Nathanael Landaverde, de 23 anos, enquanto batia em uma panela.

Vídeos com imagens dramáticas mostraram agentes federais, muitas vezes mascarados e às vezes armados com rifles de assalto, perseguindo migrantes e os algemando em tribunais, fazendas ou nas ruas.

Funcionários do ICE também detiveram cidadãos americanos por, supostamente, interferirem em prisões, incluindo um candidato à prefeitura de Nova York nesta semana.

A linha dura gerou medo entre os imigrantes e enfureceu muitos americanos, especialmente em cidades liberais como Los Angeles, onde este mês ocorreram grandes protestos de rua contra as operações do ICE.

"Se eles não dormirem, não vão fazer seu trabalho de forma eficaz. Haverá menos gente", acrescentou Landaverde, enquanto os veículos que passavam buzinavam em um aparente apoio ao protesto noturno em frente ao hotel.

Não estava totalmente claro que os agentes do ICE estariam hospedados ali, mas os organizadores do protesto afirmaram ter provas fotográficas disso.

Dezenas de pessoas dançavam ao som de um barulho ensurdecedor enquanto agitavam cartazes dizendo "Sem descanso para o ICE" e "ICE fora de Los Angeles".

No hotel, alguns hóspedes olhavam por entre as cortinas.

"Eles estão destruindo famílias, e é horrível ver isso na minha comunidade. Não podem dormir se vão fazer isso aqui", disse Juliet Austin, de 22 anos, enquanto tocava um pequeno acordeão azul.

Trump foi reeleito em grande parte por sua promessa de deportar massivamente os migrantes irregulares.

Mas, além das táticas agressivas dos agentes federais de imigração, críticos dessa política denunciaram os agentes por esconderem o rosto com máscaras, uma prática muito incomum - embora legal - entre as forças de segurança dos Estados Unidos.

"Em que momento, como nação, nos depararemos com uma polícia secreta?", escreveu no mês passado Walter Olson, pesquisador do grupo de estudos Cato Institute.

"Para a administração Trump, transformar as batidas com agentes mascarados em uma prática regular faz parte de um esforço mais amplo para evitar a responsabilidade por ações potencialmente ilegais e inconstitucionais", acrescentou.

bjt/jgc/dg/mel/dd

© Agence France-Presse