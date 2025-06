Balão cai em Santa Catarina, e governador fala em ao menos 8 mortes

Um balão de ar quente com 22 passageiros pegou fogo no ar e caiu hoje no município de Praia Grande, no sul de Santa Catarina.

O que aconteceu

Quatro pessoas morreram no local, confirmou o Corpo de Bombeiros, mas o governador do estado, Jorginho Mello (PL-SC) diz que são oito. Os bombeiros ainda estão no local prestando atendimento.

Governador lamentou tragédia. "Estamos todos consternados com o acidente envolvendo um balão em Praia Grande, na manhã deste sábado", escreveu ele em uma rede social.

Imagens publicadas nas redes sociais registraram o momento em que o balão cai. A lona pega fogo, e o cesto se solta de uma altura considerável do chão.

Balão pega fogo e cai em Praia Grande em Santa Catarina, imagens de grupo de WhatsApp. pic.twitter.com/uSADC0jZfc -- Rangel Campos Machado (@rangelmachado87) June 21, 2025

Balão caiu sobre um posto de saúde da cidade e chegou a iniciar um pequeno incêndio, segundo informações preliminares. Ainda não se sabe se há feridos no solo, ou se as chamas já foram apagadas.

Cidade é destino tradicional de balonismo no estado. Praia Grande fica na região nos Aparados da Serra e é conhecida como "capital dos cânions".

Este é o segundo acidente de balão em menos de uma semana. No último domingo, um balão caiu em Capela do Alto, na região de Boituva, no interior de São Paulo, e matou uma mulher. O piloto foi preso por imperícia, informou a Secretaria de Segurança Pública paulista, que disse que ele tentou pousar várias vezes em áreas inadequadas.

Em atualização