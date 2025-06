Terremoto de magnitude 5,1 abala norte do Irã em plena guerra com Israel, informa Serviço Geológico dos EUA

Um abalo sísmico de magnitude 5,1 abalou o norte do Irã nesta sexta-feira (20), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), em plena guerra com Israel.

O terremoto ocorreu a 10 quilômetros de profundidade e cerca de 37 quilômetros a sudoeste da cidade de Semnan, acrescentou o USGS. A agência de notícias iraniana Tasnim informou, por sua vez, uma magnitude de 5,2.

