Suíça fecha temporariamente embaixada no Irã, diz ministério

(Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da Suíça disse nesta sexta-feira que decidiu fechar temporariamente sua embaixada no Irã, citando as intensas operações militares no país e a situação altamente instável no local.

"Todos os funcionários expatriados já deixaram o Irã e estão seguros", disse o Departamento Federal de Relações Exteriores em um comunicado, acrescentando que os funcionários retornariam a Teerã assim que a situação permitisse.

(Reportagem de Isabel Demetz)