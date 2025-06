STOXX 600 sobe com redução de temores de envolvimento dos EUA no conflito do Oriente Médio

Por Sanchayaita Roy e Purvi Agarwal

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta sexta-feira, após ter caído por três sessões consecutivas, uma vez que a redução dos temores de envolvimento dos Estados Unidos no conflito do Oriente Médio ajudava a acalmar os investidores.

O índice STOXX 600 subia 0,48%, a 538,43 pontos, mas caminhava para a segunda queda semanal consecutiva.

A guerra aérea entre Israel e Irã entrou na segunda semana e as autoridades europeias tentavam atrair Teerã de volta à mesa de negociações.

A Casa Branca disse que o presidente Donald Trump decidirá nas próximas duas semanas se vai se juntar a Israel na guerra. Isso ajudou a melhorar o sentimento do mercado, estimulando algum interesse em ativos de risco que tiveram perdas no início da semana devido à incerteza quanto à duração do conflito.

"Os investidores estão assumindo um pouco mais de risco... talvez porque os EUA estejam agora dando a si mesmos duas semanas e talvez alguma janela de abertura diplomática para resolver a situação no Irã", disse Ipek Ozkardeskaya, analista sênior de mercado do Swissquote Bank.

As ações de bancos subiam 1,3%, liderando os ganhos mais amplos.

As ações do setor de viagens e lazer avançavam 1,3%, lideradas por um ganho de 4,8% na maior operadora de viagens da Europa, a TUI.

Por outro lado, as ações do setor de energia recuavam 0,3%, mas estavam a caminho de um ganho semanal. [O/R]

Os investidores também continuam cautelosos com a aproximação do prazo de 8 de julho para o fim da suspensão das tarifas dos EUA, com pouco progresso em acordos comerciais. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ainda está tentando chegar a um acordo até 9 de julho.

"As tensões geopolíticas estão meio que escondendo as outras preocupações do mercado, que são as negociações comerciais atrasadas com os EUA", disse Ozkardeskaya.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,43%, a 8.829 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,86%, a 23.254 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 0,46%, a 7.588 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 1,03%, a 39.342 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,88%, a 1.866 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,76%, a 7.449 pontos.