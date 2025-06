S&P 500 e Nasdaq fecham em baixa com receios sobre conflito no Oriente Médio

Por Caroline Valetkevitch

NOVA IORQUE (Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq fecharam em baixa nesta sexta-feira, com os investidores nervosos perto do fim de semana com o conflito Irã-Israel, enquanto os EUA consideram se devem ou não se envolver.

O Dow Jones subiu 0,08%, para 42.206,82, enquanto o S&P 500 cedeu 0,22%, para 5.967,84, e o Nasdaq teve baixa de 0,51%, aos 19.447,41. Na semana, o Dow Jones teve pouca alteração, o S&P 500 caiu 0,2% e o Nasdaq subiu 0,2%.

As negociações nesta sexta-feira foram instáveis durante boa parte da sessão. O Irã disse que não discutiria o futuro de seu programa nuclear enquanto estivesse sob ataque de Israel. Já a Europa tentava persuadir Teerã a voltar às negociações.

A Casa Branca disse na quinta-feira que o presidente Donald Trump decidirá nas próximas duas semanas se os EUA se envolverão na guerra aérea entre Israel e Irã, aumentando a pressão para que Teerã negocie.

"Os investidores estão um pouco nervosos em comprar ações diante dessa situação e, mais especificamente, diante deste fim de semana", disse Rick Meckler, sócio da Cherry Lane Investments em New Vernon, Nova Jersey.

Os ataques de Israel visam suprimir a capacidade de Teerã de construir armas nucleares. Uma semana após o início da campanha, Israel afirmou ter atingido dezenas de alvos militares.

Ações relacionadas à tecnologia, incluindo Nvidia, estavam entre as maiores baixas no S&P 500 e no Nasdaq.

O volume de sexta-feira foi superior à média recente. O dia marcou um evento de "triple-witching", que é o vencimento simultâneo de opções de ações, futuros de índices de ações e opções de índices de ações, que ocorre uma vez a cada trimestre.

O volume das bolsas dos EUA foi de 20,91 bilhões de ações, em comparação com a média de 18,06 bilhões da sessão completa nos últimos 20 dias de negociação.

(Reportagem adicional de Kanchana Chakravarty e Sukriti Gupta em Bengaluru)