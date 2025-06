Sobe para 6 mil o número de desalojados e desabrigados pelas chuvas no RS

Subiu para 6 mil o número de desalojados e desabrigados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, informou hoje à tarde a Defesa Civil.

O que aconteceu

Três pessoas morreram e uma está desaparecida. A Defesa Civil confirmou hoje de manhã o terceiro óbito. Com 4 mil pessoas fora das suas casas, o número dobrou nas últimas 24 horas. Também há outras 2 mil pessoas em abrigos.

Com quase mil pessoas afetadas, Jaguari (RS) encabeça a lista em números absolutos entre as cidades atingidas. Isso equivale a 10% da população da cidade gaúcha, que decretou na terça-feira estado de calamidade pública.

Com 50% das estradas rurais destruídas e 45 pontes danificadas, Jaguari enfrenta a pior enchente da sua história nos últimos 40 anos. "Os estragos e prejuízos foram maiores do que os causados pelas chuvas de maio de 2024. Os córregos passaram por cima de todas as pontes", disse Renato Bolzan, chefe de gabinete da Prefeitura de Jaguari (RS).

Com 502 desalojados e desabrigados, São Sebastião do Caí aparece em segundo lugar em número de pessoas afetadas. Em seguida, aparecem Cachoeira do Sul (481), Lajeado (440) e Santa Cruz do Sul (420).

Defesa Civil mais de 1,6 itens e 500 kits de donativos. As doações estão sendo feitas desde segunda-feira, com organização de produtos e carregamentos de caminhões da capital Porto Alegre. De lá, são distribuídos para as cidades do interior atingidas pela enchente.