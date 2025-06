Sob pressão, governo libera R$ 1,6 bilhão em emendas e verbas 'extras'

O governo federal liberou, nos últimos dias, R$ 517 milhões em emendas parlamentares e R$ 1,1 bilhão em verbas "extras" no Ministério da Saúde para atender a base aliada e facilitar negociações políticas. A liberação ocorreu entre 16 e 17 de junho, após uma série de derrotas sofridas no Congresso Nacional, com a instalação da CPI do INSS e a derrubada de 12 vetos presidenciais, além da aprovação da urgência para discussão do projeto que pode derrubar a medida que elevou a alíquota do IOF para equilibrar as contas públicas. De acordo com a colunista do UOL Natália Portinari, o Ministério da Saúde publicou 27 portarias desde meados de maio liberando as verbas que o governo havia prometido enviar às bases eleitorais de deputados e senadores aliados, no que ela chama de um novo "orçamento secreto" criado pelo governo Lula. Veja o gráfico dos pagamentos.

Trump diz que vai decidir se ataca o Irã nas próximas semanas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem por meio de uma declaração que foi lida em coletiva de imprensa na Casa Branca, que nas próximas duas semanas os EUA irão decidir se entram ou não no conflito contra o Irã. "Com base no fato de que há uma chance substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã em um futuro próximo, tomarei minha decisão de ir ou não nas próximas duas semanas", diz o texto lido por Karoline Leavitt, porta-voz do governo. Ela detalhou ainda que qualquer acordo nuclear com o Irã teria que incluir a proibição do enriquecimento de urânio e impedir o país de obter uma arma nuclear. O Irã desistiu das negociações com autoridades americanas sobre um acordo nuclear depois que Israel iniciou seus ataques na semana passada. Saiba mais.

Irã atinge hospital de Israel e deixa mais de 70 feridos. Mísseis iranianos atingiram ontem o principal hospital do sul de Israel e outros locais, incluindo a capital Tel Aviv. A ofensiva ocorreu após o governo de Benjamin Netanyahu anunciar que atingiu instalações nucleares no Irã. O primeiro-ministro israelense reagiu aos ataques e disse que irá cobrar "o preço integral dos tiranos de Teerã", informando que haverá retaliação. O Irã afirmou ter mirado um centro de inteligência israelense "perto de um hospital". "Nessa operação, o centro de comando e inteligência do governo israelense foi o alvo de um ataque preciso perto de um hospital", disse a Guarda Revolucionária iraniana à agência de notícias estatal Irna. O conflito entre Israel e Irã já dura uma semana e, até a quarta-feira, tinha deixado 585 mortos no lado iraniano e 24 no lado israelense. Saiba mais.

Botafogo se agiganta e vence campeão da Champions. O Botafogo venceu ontem o Paris Saint-Germain por 1 a 0 em sua segunda partida no Mundial de Clubes da Fifa. Além de encaminhar a vaga para as oitavas de final, o clube carioca quebrou um tabu de quase 13 anos sem vitórias sul-americanas sobre europeus no torneio — o último resultado positivo havia sido Corinthians 1 x 0 Chelsea em 2012. Igor Jesus marcou o único gol do jogo, ainda no 1º tempo, após passe de Savarino. O resultado deixou os brasileiros com seis pontos, na liderança isolada do Grupo B e muito perto da classificação antes da última rodada. O PSG aparece na sequência com três, mesma pontuação do Atlético de Madri. O Seattle Sounders, que completa a chave, não marcou nenhum ponto ainda. Saiba como foi o jogo.

Morre aos 91 anos o ator Francisco Cuoco. Um dos maiores galãs da televisão brasileira morreu ontem depois de uma internação de 20 dias em um hospital em São Paulo por conta de complicações de saúde causadas pela idade e por um ferimento que infeccionou, segundo sua irmã, Grácia, com quem ele vivia. O ator tinha mais de 60 anos de carreira, atuou no teatro, no cinema e na televisão, interpretando quase sempre papéis de galãs. Ele era paulistano, nascido em 1933 no bairro do Brás. Francisco Cuoco trocou o vestibular de Direito pela Escola de Arte Dramática de São Paulo e quando se formou entrou para o Teatro Brasileiro de Comédia. Seu último papel na TV foi em 2023, quando fez uma participação na série "No Corre", do Multishow. O corpo do ator será velado hoje ao público, em São Paulo. Saiba mais sobre ele.

Moraes manda prender homem que quebrou relógio no 8/1 após juiz soltá-lo. O mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, que quebrou um relógio histórico durante os atos golpistas de 8 de janeiro e estava preso, foi solto ontem por determinação de um juiz de primeira instância. O ministro do STF Alexandre de Moraes afirmou que a decisão contraria a lei porque um magistrado de primeira instância não teria competência para deliberar sobre processos conduzidos pelo STF, e mandou prender o homem novamente. Ferreira foi condenado a 17 anos de prisão em regime fechado, e foi libertado após 2 anos e 4 meses de detenção porque uma decisão judicial concedeu a ele progressão para o regime semiaberto por cumprir a fração necessária para receber o benefício, não cometer falta grave e ter "boa conduta carcerária". Moraes disse que o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia (MG), agiu em desrespeito à competência do STF e violando a Lei de Execuções Penais, e será investigado por isso.