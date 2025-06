Secretário-geral da ONU alerta para conflito Israel-Irã: 'Caminho do caos'

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, iniciou a sessão de emergência do Conselho de Segurança hoje pedindo o fim do conflito entre Israel e Irã e alertou: "Estamos no caminho do caos."

O que aconteceu

Guterres disse que o confronto entre Israel e Irã está se intensificando rapidamente. Segundo ele, a expansão do conflito pode acender uma chama incontrolável.

O secretário-geral da ONU também destacou a questão nuclear durante o seu discurso. Ele reiterou que a não proliferação nuclear é essencial para a segurança de todos e frisou que é necessário o retorno de negociações sérias.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou hoje que há risco de vazamento nuclear se Israel continuar atacando as instalações do país. Araghchi afirmou que Israel cometeu um ''grave crime de guerra'' ao atacar instalações.

Duas instalações nucleares foram atacadas nos últimos dias. Ontem, ataques militares israelenses atingiram o Reator de Pesquisa de Água Pesada Khondab do Irã —que está em construção e não havia começado a operar, mas danificaram a usina vizinha que produz água pesada.

Em um acordo de 2015, a usina foi reprojetada para reduzir o risco de proliferação e seu núcleo foi removido e preenchido com concreto. O reator de água pesada, como originalmente projetado, teria sido capaz de produzir facilmente plutônio que poderia eventualmente ser usado em uma arma nuclear, embora o Irã negue o investimento por tais armas.

Israel também bombardeou a usina nuclear de Natanz, uma instalação de enriquecimento de urânio que fica no Irã. O ataque destruiu a parte externa da usina, segundo o governo iraniano, mas o subsolo não teria sido atingido.

A Aiea (Agência Internacional de Energia Atômica) considera que há risco de vazamento radioativo com os ataques. "Ataques a instalações nucleares na República Islâmica do Irã causaram uma forte degradação da segurança nuclear. Embora até o momento não tenham causado vazamentos radioativos que afetem o público, existe o risco de que isso possa ocorrer", afirmou a agência hoje.

Novos bombardeios hoje

O exército israelense anunciou ter bombardeado hoje dezenas de alvos em Teerã. Entre eles, um centro de desenvolvimento do projeto de armas nucleares iraniano. O governo iraniano fez um apelo no X para que a população se retirasse dos arredores de uma zona industrial no norte do país antes de um "ataque contra uma infraestrutura militar".

Uma nova rodada de mísseis do Irã também foi lançada em direção ao território israelense. Testemunhas ouvidas pela agência Reuters relataram explosões sobre Jerusalém e Tel Aviv. "Os sistemas defensivos estão trabalhando ativamente para interceptar a ameaça", disseram os militares.

Ao menos dois israelenses ficaram feridos nas ofensivas de hoje. O serviço de resgate de Israel informou que um adolescente, de 16 anos, e um homem, de 54, foram atingidos por estilhaços. O jovem está em estado grave.

Segundo Israel, um dos mísseis atingiu região perto de uma mesquita. ''O regime iraniano acaba de lançar uma barragem de mísseis balísticos contra Haifa, uma cidade onde judeus e árabes vivem lado a lado em paz'', escreveu no X.

Número de mortes já passa de 600, segundo balanço de ONG. Israel afirmou que pelo menos 24 pessoas foram mortas em ataques iranianos contra Israel. Pelo menos 639 pessoas foram mortas em ataques israelenses em todo o Irã, de acordo com o grupo Human Rights Activists, com sede em Washington. O Irã não divulgou números regulares de mortes durante os intensos ataques israelenses. Sua última atualização estimou o número de mortos em mais de 240 pessoas e 1.277 feridos.

Israel e Irã estão em conflito desde a última sexta-feira, 13. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país alegando que queria "prevenir um holocausto nuclear". Israel, porém, é o único país que possui bombas nucleares no Oriente Médio.

* Com informações da Reuters