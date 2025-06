Rússia diz que Oriente Médio está mergulhando em um "abismo

Por Guy Faulconbridge e Dmitry Antonov

SÃO PETERSBURGO, Rússia (Reuters) - O Kremlin alertou nesta sexta-feira que o Oriente Médio está mergulhando em "um abismo de instabilidade e guerra" e disse que Moscou está preocupada com os acontecimentos e pronta para mediar.

A Rússia, que tem proximidade com o Irã e também mantém vínculos estreitos com Israel, pediu aos EUA que não ataquem Teerã e que encontrem uma solução diplomática para a crise em torno do programa nuclear do país.

Questionado nesta sexta-feira se a Rússia tinha alguma linha vermelha em relação à situação, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a jornalistas que os países da região é que deveriam ter suas próprias linhas vermelhas.

"A região está mergulhando em um abismo de instabilidade e guerra", disse Peskov.

"Essa guerra está repleta de (risco de) expansão geográfica e consequências imprevisíveis. Essa região está em nossas fronteiras. É potencialmente perigosa para nós e estamos preocupados."

Embora a Rússia não faça fronteira com nenhum país do Oriente Médio, sua região sul do Cáucaso do Norte faz fronteira com um cinturão de ex-repúblicas soviéticas que, por sua vez, fazem fronteira com o Irã e a Turquia.

Peskov disse que Moscou observa, por enquanto, a intenção de Israel de continuar sua ação militar contra o Irã, mas afirmou que a Rússia tem linhas de comunicação abertas com Israel, os EUA e o Irã.

Peskov avalia como difícil prever se uma oferta de Putin para mediar a crise seria aceita ou não, mas destacou que Moscou favorece o fim das hostilidades e uma mudança para a diplomacia o mais rápido possível.

O chefe de energia nuclear da Rússia, Alexei Likhachev, disse que a situação na usina nuclear iraniana de Bushehr, onde centenas de especialistas russos trabalham, estava "normal" e sob controle.

Em determinado momento na quinta-feira, o Exército de Israel afirmou que atingiu a usina de Bushehr, mas depois comunicou que o comentário ocorreu por engano.

Likhachev, chefe da corporação estatal de energia nuclear Rosatom, disse na quinta-feira que qualquer ataque à usina poderia causar um desastre nuclear no estilo de Chernobyl.

Nesta sexta-feira, ele disse a jornalistas em São Petersburgo: "Esperamos sinceramente que todos os nossos sinais de ontem tenham chegado à liderança israelense".

Segundo Likhachev, a Rússia tem pouco mais de 300 funcionários em Bushehr e uma presença total de cerca de 500 pessoas, incluindo familiares.

(Reportagem de Guy Faulconbridge e Dmitry Antonov)