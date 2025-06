"PSG cai do pedestal": imprensa europeia elogia "jogo épico" após vitória do Botafogo no Mundial de Clubes

A derrota do Paris Saint-Germain para o Botafogo na noite desta quinta-feira (19), em Pasadena, pela segunda rodada do grupo B do Mundial de Clubes da Fifa, teve ampla repercussão na imprensa europeia.

O "PSG caiu do pedestal". Esse foi o título escolhido pelo esportivo L'Équipe para descrever a derrota do time parisiense para o Botafogo por 1 a 0 no Mundial de Clubes.

O duelo entre os campeões da Europa e da Libertadores prometia, afirma o diário, enaltecendo as qualidades do time brasileiro, bem preparado pelo treinador Renato Paiva: compacto na defesa, muita pressão sobre o adversário e com um atacante "excepcional", Igor Jesus, autor do gol da vitória.

Le Figaro fala de um resultado surpreendente, após a estreia do PSG com goleada de 4 a 0 sobre o Atlético de Madri. A derrota para o Botafogo coloca uma pressão "relativa" para o time de Luis Enrique, que precisa vencer na última rodada o Seattle Sounders para avançar na competição sem depender de outros resultados, afirma o diário francês.

O Marca da Espanha descreveu um jogo "épico" e destacou a frase do treinador Renato Paiva que disse ter "matado o PSG com o seu próprio veneno", ou seja, uma grande equipe jogando unida na defesa e no ataque.

O italiano Corriere della Sera afirma que o confronto entre Botafogo e o PSG foi o primeiro grande duelo deste Mundial de Clubes e o resultado reacendeu a rivalidade entre equipes sul-americanas e europeias.

"Igor Jesus parou os campeões da Europa", foi a título escolhido para o artigo do tradicional diário esportivo. Corrierre della Sera afirma que os jogadores do Botafogo não estão cansados, porque estão no meio da temporada, têm qualidade e demonstraram que muita gana, assim como seus torcedores que comparecem em grande número aos estádios.

Briga entre torcidas

O site francês de notícias BFM RMC Sport exibiu também imagens divulgadas por meio de redes sociais de uma briga entre torcedores dos dois clubes nas arquibancadas do Rose Bowl, em Pasadena, local da partida. Segundo a publicação, não é possível contextualizar o motivo do confronto violento entre torcedores vestidos com as camisas das duas equipes.

A briga aconteceu diante de crianças e esvaziou um dos setores do estádio, informa o site. Replicando a informação de um usuário que publicou o vídeo, BFM RMC Sport escreve que a agressão envolveu fãs do Botafogo e torcedores de países da América Central com camisas do PSG.

Primera pelea en las tribunas en el Mundial de clubes y fue entre fanáticos del Botafogo y centroamericanos con la playera del PSG. pic.twitter.com/pJ1Aai5vMv ? ???? R9 ???? (@r9carloss) June 20, 2025

O mesmo site diz que após a partida, o Botafogo, do americano John Textor, zombou do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Com uma foto do dono do clube carioca com chapéu de cowboy, o perfil do clube na rede X escreveu: "SONHO AMERICANO. SUPOMOS QUE O COWBOY VENCEU".

O texto lembra que John Textor, que também é presidente do clube francês Olympique de Marselha, e o presidente do PSG, trocaram farpas durante uma reunião com a Liga do Futebol francês. Al-Khelaifi teria chamado Textor de cowboy enquanto o americano criticou o dirigente do Catar pelo comportamento tirânico.

As relações entre os dois presidentes foram apaziguadas, mas a vitória do Botafogo não impediu que o clube brasileiro tirasse sarro do dirigente do PSG, afirma o site.