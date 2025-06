Produção brasileira de aço bruto sobe 5% em maio sobre um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A produção brasileira de aço bruto em maio somou 2,706 milhões de toneladas, crescimento de 5% sobre o resultado de um ano antes, informou nesta sexta-feira o Aço Brasil, que representa siderúrgicas instaladas no país.

No acumulado do ano até maio, a produção apresentou variação positiva de 0,7%, para 13,66 milhões de toneladas.

As vendas de aço no mercado interno, enquanto isso, foram de 1,788 milhão de toneladas no mês passado, alta de 3,8% na comparação anual. No ano até maio, o crescimento foi de 3,3%, para 8,63 milhões de toneladas.

A venda de laminados longos subiu 5,9% em maio sobre um ano antes, enquanto, em planos, houve crescimento de 3,4% na mesma comparação, segundo os dados da entidade.

As exportações também subiram no mês passado para 1 milhão de toneladas, avanço de 40% sobre maio de 2024, e as importações avançaram 24,8% no mesmo período, para 700 mil toneladas.

O consumo aparente de produtos de aço em maio foi de 2,42 milhões de toneladas (+12,2% ano a ano).

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)