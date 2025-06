Presidente do BoJ diz que BC japonês seguirá elevando juros, se preços alcançarem projeções

O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Kazuo Ueda, disse que o sistema financeiro japonês segue "estável como um todo" e reforçou que a autoridade monetária continuará elevando as taxas de juros se a economia e os preços vierem alinhados com as projeções do BoJ.

"As taxas reais ainda estão significativamente baixas no Japão", afirmou Ueda.

Ainda segundo ele, a incerteza segue "extremamente alta", incluindo o desenvolvimento de políticas comerciais, e "é preciso analisar as políticas sem preconceito". Fonte: Dow Jones Newswires