PPSA habilita 10 empresas para leilão de 74,5 mi de barris do pré-sal na próxima semana

A Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA) informou ter habilitado dez empresas para participar, individualmente ou em grupo, do 5º Leilão de Petróleo da União, que será realizado no dia 26 de junho, às 9h, na B3. As companhias vão disputar 74,5 milhões de barris de petróleo.

De acordo com nota, as habilitadas são: CNOOC, Equinor, ExxonMobil, Galp, Petrobras, PetroChina, PRIO, Refinaria de Mataripe (Acelen), Shell e TotalEnergies. Entre as habilitadas, oito empresas já atuam no regime de partilha do pré-sal, com exceção da PRIO e da Refinaria de Mataripe (Acelen).

Pela primeira vez, a Equinor e a ExxonMobil manifestaram interesse na disputa. Esta será também primeira ocasião em que a PPSA habilita a participação de empresas atuando em grupo.

O diretor-presidente da PPSA, Luis Fernando Paroli, disse que o resultado evidencia o crescente interesse do mercado na produção da União e reflete a credibilidade dos leilões realizados pela PPSA.

"Vamos ofertar 74,5 milhões de barris de petróleo de excelente qualidade. A produção da União está em crescimento, e é importante oferecer previsibilidade das cargas para os compradores. Estamos confiantes de que teremos uma boa disputa e um resultado inédito para a União", afirmou.

O leilão será dividido em sete lotes, referentes aos campos de Mero, Búzios, Itapu e Sépia. Na sessão pública, as propostas serão abertas lote a lote. As empresas que participarem em grupo não poderão disputar individualmente do respectivo lote.