Polícia prende homem que se escondeu em ar condicionado para roubar R$ 1 mi

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu na tarde da última quarta-feira, 18, um homem suspeito de assaltar uma joalheria em um shopping de Olinda no final do ano passado e levado R$ 1 milhão. Segundo a polícia, ele faz parte de uma quadrilha que já teria roubado R$ 26 milhões de joalheria de todo o país entre 2019 e 2025.

O que aconteceu

Homem foi preso em Aparecida de Goiânia (GO). Prisão ocorreu em uma operação conjunta com a Polícia Civil de Goiás. Segundo as investigações homem teria entrado junto com um comparsa nos dutos de ar condicionado do Shopping Patteo, em Olinda na noite de 30 de novembro de 2024. Na madrugada, os dois fizeram um buraco na parede, invadiram e levaram R$ 1 milhão em joias da joalheria do local.

Polícia ainda procura o segundo envolvido no assalto. Segundo a corporação, o homem detido e seu comparsa são de Santo Antônio do Descoberto, município no interior de Goiás e possuem uma extensa ficha criminal. Entre 2019 e 2025 o grupo criminoso do qual fazem parte roubou cerca de R$ 26 milhões de diferentes joalherias do país.

A prisão foi coordenada pelos delegados Cláudio Castro e João Paulo, com apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (NI_DEPATRI). Polícia divulgou imagens do assalto ocorrido em 2024.