Pira olímpica retorna ao Jardim das Tulherias na Festa da Música em Paris

Paris viverá uma noite inesquecível no sábado (21) com o retorno da pira olímpica ao Jardim das Tulherias, um dos pontos turísticos mais visitados da capital francesa. Pela primeira vez desde o fim do evento esportivo, a pira ? que encantou o mundo por seu design original e luminoso ? subirá novamente ao céu da Cidade Luz durante o grande concerto de encerramento da "France Music Week", um evento organizado pelo Ministério da Cultura em comemoração à Festa da Música, celebrada em 21 de junho.

A bela pira francesa, concebida pelo designer Mathieu Lehanneur, tem 30 metros de altura e 7 metros de diâmetro. Ela foi revelada ao mundo quando os atletas a acenderam em 26 de julho de 2024, ao final da cerimônia de abertura dos Jogos de Paris. Sua chama 100% elétrica, sem combustível, feita de água e luz, virou um ponto de romaria e selfies na capital. Todas as noites, ela permanecia suspensa por um balão de hélio e subia a 60 metros do solo, criando um espetáculo visual único, do pôr do sol até as 2 horas da manhã.

Em setembro passado, encerrados os Jogos Paralímpicos, a pira foi retirada do local. No entanto, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, manifestou a vontade de torná-la um monumento permanente na cidade. Após um debate público que envolveu autoridades e o Comitê Olímpico Internacional, ficou acertado que a pira olímpica francesa retornará ao Jardim das Tulherias durante os três meses de verão no hemisfério norte, ou seja, até meados de setembro. Neste ano, ela poderá ser vista até 14 de setembro no mesmo horário, diariamente.

Programação musical

Neste sábado (21), o show em comemoração à Festa da Música começa às 21 horas (horário local) com uma programação que inclui os maiores sucessos da música francesa e internacional. Artistas de todas as estéticas e gerações se sucederão no palco montado em frente à Pirâmide do Louvre, oferecendo um espetáculo de quase quatro horas. Entre os artistas anunciados estão Camille, La Femme, Christine and the Queens, Major Lazer Soundsystem, e muitos outros.

Cerca de 35.000 pessoas poderão cantar e dançar nos jardins do Louvre, desde que estejam munidas de um bilhete gratuito reservado antecipadamente na plataforma france-music-week.com. O espetáculo será transmitido ao vivo pelo canal de TV France 2 e pela rádio Ici.

O evento será dividido em duas partes: um show ao vivo das 21 às 23 horas, seguido de um "after show electro" das 23 horas à 00h30. Os artistas interpretarão suas próprias músicas ou farão releituras dos maiores clássicos franceses. Entre os sucessos que ecoarão na capital, os espectadores poderão cantar "Résiste" (France Gall), "Redemption Song" (Bob Marley), "La Grenade" (Clara Luciani), "What's Going On" (Marvin Gaye) ou ainda "Un garçon pas comme les autres" (Starmania).

Uma surpresa a cada esquina

Em sua 43ª edição, esta festa popular, criada durante a gestão de Jack Lang no Ministério da Cultura, em 1982, promete reiterar seu sucesso entre franceses e turistas estrangeiros. Apesar dos 38°C previstos para este sábado em Paris, artistas, DJs, músicos profissionais e amadores vão se instalar nas esquinas e palcos espalhados pela cidade para celebrar o dia mais longo do ano e a chegada do verão.

Os estilos musicais mais variados estarão representados , do jazz ao rap, passando pelo rock, pela música eletrônica, clássica, MPB e grupos de percussão. A ideia é soltar o corpo, a voz e viver um dia especial.

Segurança reforçada

Um dispositivo de segurança reforçado será implantado na área do Museu do Louvre. A partir das 14 horas de sábado, o Jardim das Tulherias fechará suas portas ao público, e o Jardim do Carrossel às 17 horas. Um perímetro de proteção rigoroso será estabelecido até domingo, 2 horas da manhã. Os espectadores terão que passar por controles de segurança nos pontos de acesso, incluindo revistas e inspeções de veículos.

Todas as pontes do rio Sena localizadas ao longo do Jardim das Tulherias serão fechadas à circulação, assim como as estações de metrô Tulherias e Palais-Royal, na linha 1 do metrô parisiense. Os motoristas são incentivados a evitar a área.