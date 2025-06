Petróleo fecha misto, com adiamento de decisão sobre EUA no Oriente Médio, e sobe na semana

Os contratos futuros de petróleo fecharam sem sinal único nesta sexta, 20, encerrando uma semana de ganhos para a commodity marcada pela atenção aos desdobramentos do conflito entre Israel e Irã. A decisão sobre um envolvimento dos Estados Unidos foi adiada, o que ofereceu alívio às cotações, no entanto, a possibilidade de bloqueio do Estreito de Ormuz em caso de acirramento de conflito segue no radar, o que poderia disparar os preços da matéria-prima. Em Nova York, o petróleo operou em alta na volta do feriado de ontem que manteve os mercados fechados.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para agosto fechou em alta de 0,46% (US$ 0,34), a US$ 73,84 o barril. O Brent para o mesmo mês, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 2,33% (US$ 1,84), a US$ 77,01 o barril. No acumulado da semana, o WTI subiu 3% e o Brent, 2,5%.

"O cenário mais favorável seria se o conflito se acalmasse após algumas semanas. Isso poderia levar à rápida dissipação dos prêmios de risco e ao retorno dos preços do petróleo aos níveis pré-conflito, que é a nossa hipótese atual", aponta a Capital Economics. No entanto, existe um risco claro de que uma nova escalada possa, de forma viável, levar os preços do petróleo a subirem para algo em torno de US$ 130-150 por barril, pondera.

Ontem, houve a ameaça de que o Irã fechará o Estreito de Ormuz se os Estados Unidos e aliados ocidentais se juntarem a Israel no conflito contra o país persa, de acordo com parlamentar iraniano Seyyed Ali Yazdi Khah.

"Crucialmente, o tempo em que os preços do petróleo permanecerão elevados dependerá de como o conflito for (ou não) resolvido. Um cenário possível é que um regime reformista assuma o controle e busque uma reaproximação com o Ocidente, o que poderia até mesmo fazer com que os preços da energia se estabilizassem mais baixos do que antes", cogita a consultoria. No entanto, existem muitos resultados menos favoráveis, em que um conflito duradouro, com riscos prolongados para o transporte marítimo e o comércio de energia, poderia levar os preços do petróleo a atingirem os três dígitos por algum tempo, conclui.

O número de poços e plataformas de petróleo em atividade nos EUA caiu 1 na semana, a 438, de acordo com informações da Baker Hughes, empresa que presta serviços ao setor.