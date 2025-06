Petróleo cai após sanções dos EUA aliviarem preocupações sobre conflito com Irã

Por Georgina McCartney

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira, quando os Estados Unidos impuseram novas sanções relacionadas ao Irã, marcando uma abordagem diplomática que alimentou as esperanças de um acordo negociado, um dia depois que o presidente dos EUA Donald Trump disse que poderia levar duas semanas para decidir o envolvimento do país no conflito entre Israel e Irã.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram US$1,84, ou 2,33%, a US$77,01 por barril.

O petróleo West Texas Intermediate dos EUA para julho - que não teve fechamento na quinta-feira, pois era um feriado nos EUA e expira nesta sexta-feira - caiu 0,28%, a US$74,93. O contrato mais líquido, de agosto, fechou a US$73,84.

O Brent subiu 3,6% na semana, enquanto os futuros do petróleo dos EUA no primeiro mês subiram 2,7%.

O governo Trump emitiu novas sanções relacionadas ao Irã, incluindo duas entidades sediadas em Hong Kong, e sanções relacionadas ao combate ao terrorismo, de acordo com um aviso publicado no site do Departamento do Treasury dos EUA.

As sanções visam pelo menos 20 entidades, cinco indivíduos e três embarcações, de acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Treasury.

"Essas sanções têm dois sentidos. Elas podem ser parte de uma abordagem de negociação mais ampla em relação ao Irã. O fato de estarem fazendo isso é um sinal de que estão tentando resolver a questão fora do conflito", disse John Kilduff, sócio da Again Capital em Nova York.

Os preços do petróleo subiram quase 3% na quinta-feira, depois que Israel bombardeou alvos nucleares no Irã, enquanto o Irã - o terceiro maior produtor da Opep - disparou mísseis e drones contra Israel. Nenhum dos lados mostrou qualquer sinal de recuo na guerra que já dura uma semana.

(Reportagem de Georgina McCartney em Houston, Seher Dareen em Londres, Sudarshan Varadhan e Florence Tan)