Petróleo aposta em negociações com Irã

Os preços internacionais do petróleo recuaram nesta sexta-feira (20), com o mercado apostando na via diplomática para pôr fim à guerra entre Irã e Israel, após uma semana marcada por oscilações.

O mercado busca "avaliar se haverá algum resultado da reunião do Irã com alguns negociadores europeus", assim como "o que poderia acontecer nas próximas duas semanas", disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

O barril de tipo Brent para entrega em agosto caiu 2,33%, a 77,01 dólares. Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate com vencimento em julho, em seu último dia de cotação, recuou 0,28%, para 74,93 dólares.

Essa grande diferença entre as duas referências se explica pelo forte aumento do Brent na quinta-feira e por um ajuste após o feriado de 19 de junho nos Estados Unidos, explicou Lipow.

"Embora não tenha havido uma interrupção no fornecimento [global] devido aos ataques contra infraestruturas petrolíferas, observam-se repercussões no mercado de petróleo", afirmou.

Israel lançou em 13 de junho uma campanha de ataques aéreos contra o Irã, alegando que Teerã estava prestes a conseguir uma bomba nuclear. Os iranianos responderam com lançamentos de mísseis e drones.

Na quinta-feira, o presidente americano Donald Trump mencionou uma possibilidade "substancial" de negociações com o Irã e declarou que decidiria "nas próximas duas semanas" se os Estados Unidos interviriam em apoio a Israel.

As exportações de petróleo do Irã aumentaram mais de 40% nos cinco dias após o início do ataque, destacaram os analistas da DNB Carnegie.

Mas "as hostilidades na região provocaram um aumento nos preços do frete dos petroleiros, assim como nos custos de seguros para cobrir os navios que atravessam o Estreito de Ormuz", crucial para o fornecimento global, alertou Lipow.

