Paris vira "Coachella urbano" por uma noite na Festa da Música de 2025

A tradicional Festa da Música, celebrada em toda a França em 21 de junho, ganhou uma nova dimensão em 2025: o evento virou febre nas redes sociais internacionais, principalmente entre internautas e influenciadores britânicos, holandeses, alemães e americanos. Há semanas, vídeos publicados no Tik Tok e Instagram dão a impressão de que Paris é "the place to be" (o lugar para estar, em português) neste sábado. Visto de fora, esse evento popular, criado em 1982 , tornou-se um objeto de fascínio.

No TikTok e Instagram, vídeos com o apelido de "Coachella urbano de uma noite" viralizaram, mostrando multidões dançando sob o céu parisiense, luzes vibrantes e uma energia contagiante.

A britânica Maddie Clark, com mais de 53 mil seguidores no TikTok, foi uma das primeiras a lançar o hype: em seus vídeos, ela sobrepõe cenas de festas nas ruas de Paris com músicas animadas e faz contagem regressiva para o evento.

Outros brincaram com a ideia de se preparar como para um festival de vários dias ? com direito a baguetes e bandeiras da Grã-Bretanha.

Já a americana Kiana Tiese viralizou com dicas práticas para curtir a noite: "Levem água, bateria para recarregar o celular e usem sapatos confortáveis. Não tentem ser estilosos com sapatos ruins!", aconselha em tom bem-humorado.

Mas por que a comparação com o Coachella?

O Coachella Valley Music and Arts Festival, realizado anualmente na Califórnia, é um dos festivais mais famosos do mundo. Ele atrai multidões de jovens, celebridades e turistas com seus shows de grandes nomes da música, instalações artísticas impressionantes e um estilo visual que dita tendências. É sinônimo de liberdade, expressão e celebração ? exatamente o espírito que muitos estão encontrando nas ruas de Paris neste início de verão no Hemisfério Norte.

Para os franceses, a Festa da Música é, acima de tudo, caminhar pelas ruas com uma cerveja na mão, enquanto grupos amadores tocam covers improváveis de Oasis ou Nirvana, ou um DJ faz a rua tremer ao som da pick-up que montou na varanda de seu apartamento para o público dançar em uma grande celebração coletiva.

Diante do receio da chegada massiva de turistas, os parisienses reagiram com bom humor: "Já está cancelado", "Não tem mais espaço", ou simplesmente "NON", escreveram internautas em letras garrafais nos comentários de vídeos que viralizaram na redes sociais.

A cidade se prepara para uma noite de calor intenso neste sábado e ruas lotadas, com memes e piadas circulando por toda parte. Um dos momentos mais esperados será o retorno da pira olímpica ao Jardim das Tulherias, com um espetáculo de música nos jardins do Museu do Louvre transmitido ao vivo na televisão.