Pagamentos do Bolsa Família de junho estão em andamento; veja datas

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a junho de 2025 estão em andamento e seguem até o final do mês, de forma escalonada, conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.

O que aconteceu

Os repasses começaram na última segunda-feira (16) e seguem o cronograma estabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Como de costume, os valores são depositados nos dez últimos dias úteis do mês. A única exceção acontece em dezembro, quando os depósitos são antecipados para antes do Natal.

Confira o calendário atualizado de junho

Final do NIS 1: 16 de junho (segunda-feira)

16 de junho (segunda-feira) Final do NIS 2: 17 de junho (terça)

17 de junho (terça) Final do NIS 3: 18 de junho (quarta)

18 de junho (quarta) Final do NIS 4: 20 de junho (sexta)

20 de junho (sexta) Final do NIS 5: 23 de junho (segunda)

23 de junho (segunda) Final do NIS 6: 24 de junho (terça)

24 de junho (terça) Final do NIS 7: 25 de junho (quarta)

25 de junho (quarta) Final do NIS 8: 26 de junho (quinta)

26 de junho (quinta) Final do NIS 9: 27 de junho (sexta)

27 de junho (sexta) Final do NIS 0: 30 de junho (segunda)

O Bolsa Família inclui cinco modalidades de repasses que atendem diferentes perfis dentro do núcleo familiar

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante;

Complementar (BCO): acréscimo para garantir no mínimo R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos;

Variável Familiar (BVF): R$ 50 extras por gestante ou por jovens entre 7 e 17 anos;

Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê com até 7 meses -- este benefício começa a ser pago a partir de setembro.

Para continuar recebendo o auxílio, é preciso:

Manter a frequência escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;

Realizar o pré-natal em caso de gravidez;

Garantir o acompanhamento nutricional e de crescimento de crianças menores de 7 anos;

Deixar o cartão de vacinação em dia conforme o calendário oficial.

Atenção: manter as crianças matriculadas e vacinadas é essencial para que o benefício não seja interrompido. Ficar atento aos compromissos é a melhor forma de garantir a continuidade do programa.