Secretário-geral da ONU pede oportunidade para a paz no conflito Irã-Israel

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta sexta-feira (20) a Israel e ao Irã, assim como às "potenciais partes" que possam intervir no conflito, que deem "uma oportunidade à paz".

"Às partes em conflito, às potenciais partes em conflito e ao Conselho de Segurança, que representa a comunidade internacional, tenho uma mensagem simples e clara: deem uma oportunidade à paz", disse.

"Há momentos em que as escolhas que temos diante de nós não são apenas importantes, são decisivas; momentos em que a direção tomada determinará não apenas o destino das nações, mas o futuro da humanidade. Estamos em um desses momentos", disse ele em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU.

Enquanto este conselho se reúne com urgência para abordar as "ameaças à paz e à segurança" do conflito, o diálogo sobre o programa nuclear do Irã começou em Genebra entre o chefe da diplomacia iraniana e seus contrapartes de União Europeia, França, Alemanha e Reino Unido.

Os europeus querem usar esta oportunidade para retomar as conversas sobre o programa nuclear iraniano e dar uma chance à diplomacia no oitavo dia da guerra entre Israel e Irã.

Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu a si mesmo "duas semanas" para decidir sobre uma possível intervenção militar americana ao lado de Israel.

Guterres expressou alarme com a escalada bélica deste novo conflito.

"Não estamos sendo empurrados para a crise, estamos correndo para ela. Não estamos testemunhando incidentes isolados, estamos caminhando para o caos", alertou.

"A expansão desse conflito poderia incendiar o mundo sem que ninguém o controle. Não podemos permitir que isso aconteça", alertou, antes de pedir novamente "o fim dos combates e o retorno a negociações sérias".

"Não vamos nos arrepender desse momento decisivo. Agiremos de forma responsável e conjunta para afastar a região e o mundo do precipício", instou ao principal fórum da ONU.

abd/af/dga/fp/yr/dd

© Agence France-Presse