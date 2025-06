Núcleo da inflação do Japão atinge máxima em dois anos e mantém vivas apostas de alta de juros

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O núcleo da inflação do Japão atingiu o maior nível em mais de dois anos em maio, superando a meta de 2% por mais de três anos e mantendo o banco central sob pressão para retomar os aumentos da taxa de juros, apesar da pressão econômica das tarifas dos Estados Unidos.

Os dados ressaltam o desafio que o Banco do Japão enfrenta ao fazer malabarismos entre a pressão da inflação persistente dos alimentos e os riscos para a frágil economia decorrentes da incerteza sobre a política comercial do presidente Donald Trump.

Uma pequena maioria de economistas em uma pesquisa da Reuters esperava que o próximo aumento de 25 pontos-base nos juros pelo Banco do Japão ocorra no início de 2026.

O núcleo do índice de preços ao consumidor, que exclui os custos voláteis de alimentos frescos, aumentou 3,7% em maio em relação ao ano anterior, mostraram dados nesta sexta-feira, superando as previsões do mercado de um avanço de 3,6% e acelerando em relação a um aumento de 3,5% em abril. Esse foi o ritmo anual mais rápido desde os 4,2% registrados em janeiro de 2023.

Um índice separado que elimina os efeitos tanto dos alimentos frescos quanto dos custos de combustível, que é observado de perto pelo banco central como um melhor indicador dos movimentos de preços impulsionados pela demanda, aumentou 3,3% em maio em relação ao ano anterior, após alta de 3,0% em abril. Foi o nível mais forte desde janeiro de 2024, quando o aumento foi de 3,5%.

O aumento foi impulsionado pelos preços altos dos alimentos, excluindo itens frescos voláteis como vegetais, com a alta do preço do arroz dobrando em maio em relação aos níveis do ano anterior.

"Dada a incerteza elevada sobre a política tarifária dos EUA, o Banco do Japão está adotando uma abordagem de esperar para ver para avaliar os acontecimentos nas negociações comerciais bilaterais", disse Ryosuke Katagi, economista de mercado da Mizuho Securities.

"Mas os dados de hoje mostram mais uma vez que a inflação doméstica está aumentando, especialmente a de bens. Ao analisar apenas os movimentos de preços, as condições para aumentos adicionais dos juros provavelmente permanecerão ao longo de 2025", disse ele.

(Reportagem de Leika Kihara)