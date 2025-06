Notebook para trabalho e estudo: confira modelos a partir de R$ 1.390

Está precisando de um notebook para trabalhar ou estudar? O Guia de Compras UOL selecionou diferentes modelos e até um tablet com valores que cabem no seu bolso.

A lista inclui notebooks que prometem versatilidade no uso e também espaço de armazenamento de até 512 GB. Confira os produtos a seguir e suas especificações:

Tela de 16 polegadas com resolução WUXGA (1920 x 1200 pixels), com mais pixels na vertical do que a resolução Full HD

Abertura de até 180° para ajudar no uso e compartilhamento de tela

Com câmera frontal HD de 720 pixels

Bateria promete autonomia de até 10 horas de uso sem ligar na tomada

É possível encontrar a versão com processador AMD Ryzen 5-5625U e Ryzen 7-5825U

Disponível com sistema operacional Windows ou Linux

Possui SSD integrado de 256 GB (Linux) ou 512 GB (Windows)

Tela LED de 11,6 polegadas com resolução HD (1280 x 720 pixels)

Abertura de 360°, permitindo usar o produto como um notebook ou tablet

Possui câmera frontal VGA e acompanha caneta capacitiva (para usar em telas sensíveis ao toque)

Bateria de 5.000 mAh com autonomia de 6 horas sem ligar na tomada

Equipado com processador Intel Celeron N4020

Sistema operacional Windows 11 Home

Armazenamento de 128 GB e memória RAM de 4 GB

Tela LED de 15,6 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels)

Ângulo de tela de até 135°

Com câmera frontal HD de 720 pixels e barras de LED para iluminar durante as chamadas

Bateria com autonomia de 8 horas de uso sem ligar na tomada

Possui SSD com armazenamento de 256 GB e memória RAM de 8 GB

Equipado com processador AMD Ryzen 5-5500U

Sistema operacional Windows 11 Home

Tela de 10,4 polegadas com resolução de 2K (1200 x 2000 pixels)

Possui uma câmera frontal de 5 MP e traseira de 8 MP

Bateria de 7.000 mAh com autonomia suficiente para demandas diárias, segundo o fabricante

Armazenamento de 128 GB e memória RAM de 8 GB

Equipado com o chipset Unisoc T616

Sistema operacional Android 13

