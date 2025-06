Defesa Civil confirma terceira morte por chuvas no RS; um está desaparecido

Do UOL, em São Paulo

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, na manhã de hoje, a terceira morte causada pelas chuvas que atingem o estado desde o início da semana.

O que aconteceu

Um homem morreu ontem após uma árvore cair sobre seu carro em Sapucaia do Sul. O UOL tenta contato com a prefeitura da cidade para saber sobre sua identidade. A morte dele foi investigada e passou a ser contabilizada hoje.

Estado já tinha duas mortes por chuva. Uma mulher morreu após seu carro ser levado pela correnteza de um arroio em Candelária. O corpo de Geneci Barbosa, 54, foi encontrado pelos bombeiros na terça-feira. Mário Cesar Gonçalves, 22, também morreu depois que o veículo que dirigia foi arrastado pelas águas em Nova Petrópolis.

Uma pessoa segue desaparecida. O marido de Geneci, 64, que também estava no veículo com ela, ainda não foi encontrado.

Mais de 4 mil pessoas estão desalojadas e outras 2 mil foram para abrigos. Segundo boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã de hoje, 98 municípios foram afetados e 552 moradores precisaram ser resgatados durante ocorrências de chuvas.

Prefeitura de Jaguari decretou estado de calamidade pública na quarta-feira. O nível do Rio Jaguari chegou a alcançar 12,8 metros acima do normal, causando alagamento em diversos bairros e deixando regiões isoladas. Ao todo, 300 famílias foram impactadas na cidade.

Outras cinco cidades estão com decreto de situação de emergência. São elas: Dona Francisca, Cerro Branco, Agudo, Nova Palma, Cruzeiro do Sul, Passa Sete, São Sebastião do Caí e Cacequi.