Ministros europeus veem momento "perigoso" e pedem que Irã converse com EUA

Por Francois Murphy, John Irish, Parisa Hafezi e Olivia Le Poidevin

GENEBRA, 20 Jun (Reuters) - Os ministros das Relações Exteriores da Europa pediram ao Irã nesta sexta-feira que se engaje com os Estados Unidos em relação ao seu programa nuclear, depois que conversações de alto nível em Genebra, com o objetivo de abrir negociações para um novo acordo nuclear, terminaram com poucos sinais de progresso.

As conversações entre os ministros das Relações Exteriores de Alemanha, Reino Unido, França e União Europeia com seu homólogo iraniano buscaram testar a disposição de Teerã em negociar, apesar de haver pouca perspectiva de Israel cessar seus ataques em breve, disseram os diplomatas.

"O ministro das Relações Exteriores do Irã expressou sua vontade de continuar as discussões sobre o programa nuclear e, de forma mais ampla, sobre todas as questões, e esperamos que o Irã se comprometa com a discussão, inclusive com os Estados Unidos, para chegar a um acordo negociado", disse o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot.

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, afirmou que os países europeus estavam ansiosos para continuar as negociações com o Irã.

"Este é um momento perigoso, e é extremamente importante que não vejamos uma escalada regional desse conflito", disse ele.

Teerã, sob pressão crescente para concordar com restrições rígidas em seu programa nuclear para evitar o desenvolvimento potencial de uma arma atômica, tem dito repetidamente que não conversará com o governo Trump até que os ataques israelenses terminem.

Os ministros europeus falaram antes de sua reunião em Genebra com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que sinalizou que Washington estava aberto a conversações diretas, mesmo considerando a possibilidade de se juntar aos ataques israelenses destinados a destruir a capacidade nuclear de Teerã, disseram fontes diplomáticas.

Washington não confirmou essa informação, embora a emissora CNN tenha citado uma autoridade dos EUA dizendo que o presidente Donald Trump apoia a diplomacia dos aliados que poderia aproximar o Irã de um acordo.