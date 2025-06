Ministro da Defesa de Israel ordena intensificação de ataques a alvos do governo do Irã

JERUSALÉM (Reuters) - O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse nesta sexta-feira que instruiu as Forças Armadas do país a intensificarem os ataques aos "símbolos do regime" do Irã na capital Teerã, com o objetivo de desestabilizá-la.

"Devemos atacar todos os símbolos do regime e os mecanismos de opressão da população, como a Basij (milícia), e a base de poder do regime, como a Guarda Revolucionária", disse Katz em um comunicado.

(Reportagem de Maayan Lubell)