Minério de ferro encerra semana perto da estabilidade na China

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro negociados na bolsa chinesa de Dalian subiram nesta sexta-feira, mas mantiveram-se praticamente estáveis durante a semana, já que os investidores avaliaram a demanda resiliente pelo ingrediente de fabricação de aço na China, principal consumidor, ponderando com uma queda persistente no mercado imobiliário do país.

O contrato setembro encerrou as negociações diurnas em alta de 0,93, a 703 iuanes (US$97,85) a tonelada métrica, e caiu 0,07% na semana.

A taxa de operação dos altos-fornos na China aumentou na semana encerrada em 20 de junho, atingindo 83,82%, cerca de 0,4% a mais do que na semana anterior, de acordo com dados da consultoria Mysteel.

Os dados da Mysteel também mostraram como a produção de metal quente, um indicador da demanda de minério de ferro, aumentou 0,24% na semana, para 2,422 milhões de toneladas, até 20 de junho.

"Embora a demanda esteja resiliente agora, o foco principal do mercado é se a demanda fora de temporada continuará a ser precificada nas negociações do mercado", disse a corretora Galaxy Futures.

A primavera no Hemisfério Norte é normalmente a estação de pico para a construção na China, antes da estação chuvosa a partir de junho.

"É improvável que haja um crescimento significativo na demanda de aço e minério de ferro até que a atividade de novas construções aumente", disseram analistas do ANZ.

Os preços das casas novas na China caíram em maio, estendendo uma estagnação que já dura dois anos, segundo dados oficiais divulgados na segunda-feira.

(Reportagem de Michele Pek)