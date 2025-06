Milhares de pessoas protestam em Teerã contra Israel

Milhares de pessoas protestaram contra Israel em Teerã nesta sexta-feira, após as orações semanais, gritando frases em apoio a seus líderes, segundo imagens exibidas pela televisão estatal.

"Esta é a sexta-feira de solidariedade e resistência da nação iraniana em todo o país", disse o apresentador do telejornal.

As imagens mostravam manifestantes com retratos dos comandantes mortos desde o início da guerra com Israel, enquanto outros agitavam bandeiras iranianas e do movimento libanês Hezbollah.

Segundo a emissora, manifestações foram registradas em várias cidades do país, em particular em Tabriz, no noroeste do Irã, e em Shiraz, no sul.

Israel iniciou em 13 de junho uma campanha de ataques aéreos contra o Irã, alegando que Teerã estava prestes a produzir uma arma nuclear.

Os iranianos responderam com lançamentos de mísseis e drones.

As hostilidades deixaram pelo menos 224 mortos no Irã e 25 em Israel, que também matou vários comandantes militares e cientistas iranianos e danificou as infraestruturas nucleares do país.

am/ser/pc/zm/fp

© Agence France-Presse