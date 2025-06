'Melhor encaixe': fone Beats Fit Pro é bom para academia e reuniões

Ter um fone de ouvido sem fio que se adapta bem à orelha, com cancelamento de ruído e com bateria que dura o dia todo, pode ser uma mão na roda na hora de treinar, trabalhar ou até mesmo estudar. Se esse é o seu caso, o Guia de Compras UOL encontrou o Beats Fit Pro, que tem um bom índice de satisfação entre os consumidores que o compraram.

Quer saber se esse modelo vale a pena para você? Confira a seguir o que ele tem de bom, os pontos de atenção e o que diz quem já comprou:

O que a Beats diz sobre o produto

Promete bateria com autonomia de seis horas com cancelamento de ruído ativo;

Três modos de audição diferentes: cancelamento ativo de ruído, modo ambiente e equalizador adaptativo;

Dá para acessar um controle multimídia para atender e encerrar chamadas, bem como controlar o volume dos sons;

Interação com assistentes de voz por meio de microfones integrados;

Possui áudio espacial com rastreamento dinâmico de movimentos de cabeça que, de acordo com o fabricante, coloca você "dentro" de filmes, músicas e jogos;

Tem abas fixadoras que se adaptam à orelha e vem com três pontas de silicones para ajuste personalizado e vedação acústica;

Resistentes a suor e água;

Compatível com Apple e Android.

O que diz quem comprou

Com mais de 50 compras só no mês passado na Amazon, o fone conquistou nota média de 4,2 (do total de cinco). Quem comprou elogiou pontos como a qualidade do som e a boa fixação dele na orelha na hora da atividade física. Confira:

"Ótimo fone e cancelamento de ruído. Segura bem na orelha mesmo eu tendo um piercing no tragus. Sua bateria dura bem. Também uso para malhar e reuniões ao longo do dia e carrega uma vez na semana no máximo." Millena M.

"Esse fone entrega toda a qualidade Apple em todos os quesitos, qualidade de áudio, cancelamento de ruído, compatibilidade com a siri (ele lê as mensagens que vão chegando para você) e tem o melhor encaixe de todos. Porque por mais que você fale, corra, pule, você não precisa ficar encaixando ele, porque ele não fica saindo, isso é um grande diferencial." André.

"Eu adorei a compra. Pesquisei e para correr e pedalar no dia a dia. Parece que você não está com nada no ouvido. Qualidade de som excelente, valeu muito o produto." Elisângela.

"Excelente fone para pratica de exercícios, muito seguro e não me machucou a haste que fica no ouvido. A integração com o iPhone é exatamente a mesma de um AirPods, acredito que o custo mais baixo se deu pela falta do carregamento por indução. Para a pratica de academia e corrida é um excelente fone." Felipe Aló.

Pontos de atenção

Contudo, alguns compradores reclamaram da qualidade do som e do estojo de recarga. Confira:

"O fone é excelente, fixa bem nas orelhas e a qualidade do áudio é muito boa. Dois pontos ruins são que o estojo de recarga parece muito frágil, parece uma casca de ovo, e o cancelamento ativo de ruído não é tão bom quanto dos AirPods Pro. [Mas] pelo preço que paguei, valeu muito a pena, muito abaixo do valor dos AirPods Pro, tem a mesma integração com o iOS e não cai do ouvido, além da qualidade de áudio ser ótima." Lucas Pimenta.

"Pelo preço cobrado no produto, não acho que haja um bom retorno. A caixa de carregamento é muito frágil, o som não é bom (pelo preço que se paga) e as funcionalidades não entregam o que se espera de um fone que custa mais de R$1 mil." Eduardo.

"Comprei esses fones para usar exclusivamente durante os treinos e foi uma decepção. O isolamento ativo de ruído é muito aquém da minha expectativa, comparando-os aos AirPods Pro 2. Os Beats são muito limitados em termos de funcionalidade também, oferecendo poucas possibilidades de ajustes e poucos comandos nos próprios fones. A qualidade do case é bem baixa, com um plástico fino e sem firmeza. Passa uma sensação de fragilidade." Maria Eduarda.

