Maya Massafera muda cor dos olhos com cirurgia; quais os riscos?

Maya Massafera, 44, fez uma cirurgia para mudar a cor dos olhos, que antes eram castanhos e agora estão verdes. Ela fez o procedimento de ceratopigmentação na Europa e publicou esta semana um vlog sobre o momento.

O que aconteceu

Procedimento é de alto risco e proibido para fins estéticos no Brasil. Ele é apenas indicado a pessoas que têm doenças graves que causam opacidade extrema nos olhos, que não têm mais capacidade ou baixa possibilidade de visão.

Cirurgia pode comprometer os olhos. Os riscos são de lesões na córnea, infecções graves, aumento da pressão arterial ocular e dificuldade para a realização de cirurgias no futuro.

Pacientes que já usaram a técnica citam alguns problemas. Entre eles, dificuldade de enxergar, dor, ardência e sensação de areia no olho, aversão à luz e lacrimejamento persistente. Todas essas situações podem levar à redução da visão do paciente, seja na periferia ou no centro da visão, evoluindo, em alguns casos, para a cegueira permanente.

Na chamada "tatuagem da córnea", são usados micropigmentos de diferentes cores. Eles são implantados nas camadas mais internas da córnea para alterar sua coloração. O procedimento é destinado, principalmente, ao tratamento de manchas brancas que acometem os olhos de pacientes cegos. No vídeo de Maya, o médico que realizou a cirurgia dela diz que a nova cor será superficial, por cima da cor natural dos olhos dela, e não alteraria as funções oculares.

Entidade médica faz alerta. O CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia) afirma que a ceratopigmentação pode dificultar futuros exames e procedimentos oculares, como o mapeamento de retina e a cirurgia de catarata.

*Com informações da Agência Brasil