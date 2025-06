Tarcísio 'humilhou' comunidade árabe, diz ministro de Lula

O ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "humilhou" a comunidade árabe do estado ao aparecer ontem enrolado na bandeira de Israel.

O que aconteceu

França criticou a postura de Tarcísio em vídeo publicado hoje nas redes sociais. O ministro do governo Lula (PT) afirmou que o governador fez um "gesto de humilhação", cometeu "erro grave" e destacou que o estado tem uma expressiva comunidade árabe, principalmente de descendentes de sírios e libaneses. Pesquisa divulgada em 2020 pela Câmara Árabe Brasileira apontou que 11,61 milhões de pessoas no Brasil são árabes ou descendentes de árabes.

Ministro ainda afirmou que o governador não deveria "se meter em guerra de ninguém". O Estado de Israel está envolvido em uma guerra na Faixa de Gaza e, na semana passada, iniciou uma escalada nas tensões contra o Irã. O conflito, que já chega a nove dias, deixou mais de 600 pessoas, segundo estimativa da ONU (Organização das Nações Unidas).

Ao participar ontem da "Marcha para Jesus", Tarcísio subiu em um trio elétrico com a bandeira de Israel. Enrolado nela, o governador cantou o louvor "1.000 graus". Além de Tarcísio, outras pessoas seguravam bandeiras de Israel no trio, incluindo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). No evento, o governador também anunciou a sanção de uma lei que torna a banda gospel Renascer Praise patrimônio cultural imaterial do estado.

Ex-governador de São Paulo, França é pré-candidato ao governo do Estado em 2026 pelo PSB. Ele deve enfrentar Tarcísio nas urnas, caso o governador decida disputar a reeleição. O atual chefe do Executivo paulista, no entanto, é cotado como candidato à Presidência e pode enfrentar Lula, que tem sinalizado que pretende concorrer a um quarto mandato.