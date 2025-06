Maior enchente em 30 anos deixa Jaguari (RS) em calamidade pública

Com cerca de 1,2 mil desalojados e infraestrutura devastada, a maior enchente nos últimos 30 anos deixou Jaguari (RS) em estado de calamidade pública.

O que aconteceu

Número de desalojados equivale a mais de 10% da população da cidade gaúcha, que tem pouco mais de 10 mil moradores. Essas pessoas foram levadas para a casa de parentes ou amigos. Jaguari (RS) ainda tem outras 120 pessoas abrigadas, segundo a Defesa Civil.

A Prefeitura decretou estado de calamidade pública desde terça-feira. O nível do Rio Jaguari chegou a quase 13 metros acima do normal.

Mais de 600 pessoas estão isoladas. Essas famílias estão nas suas residências em oito comunidades rurais, mas sem condições de deixarem esses locais. Por isso, estão recebendo mantimentos do poder público com o auxílio de voluntários.

Ponte foi destruída pelas chuvas em Jaguari (RS), que decretou estado de calamidade pública Imagem: Obtido pelo UOL

Cerca de 50% das estradas rurais foram devastadas. Isso equivale a 700 km dessas rodovias, segundo informações da prefeitura.

Foram registrados danos em ao menos 45 pontes e pontilhões. Também há 20 pontos de bloqueios em estradas, 70 bueiros destruídos e 30 casas com danos.

Chuvas causaram danos estruturais em Jaguari (RS), que decretou estado de calamidade pública Imagem: Reprodução

É a maior enchente dos últimos 30 anos. Os estragos e prejuízos foram maiores do que os causados pelas chuvas de maio de 2024. Houve devastação em pontes, bueiros e estradas. Os córregos passaram por cima de todas as pontes. Vamos precisar reconstruir toda a cidade e prestar auxílio às famílias que perderam tudo o que tinham.

Estamos levando alimentação aos moradores isolados com o auxílio de botes do Corpo de Bombeiros. Algumas pessoas conseguem se aproximar de veículo. Outras recebem as doações a cavalo. Também contamos com o apoio da Defesa Civil e do governo estadual com voos de aeronave para levar suprimentos e resgatar famílias.

Renato Bolzan, chefe de gabinete da Prefeitura de Jaguari (RS)

Chuvas causaram danos em Jaguari (RS), que decretou estado de calamidade pública Imagem: Reprodução

As chuvas no RS

A Defesa Civil do RS confirmou hoje a terceira morte registrada por causa das chuvas. Um homem morreu ontem após uma árvore cair sobre seu carro em Sapucaia do Sul. O UOL tenta contato com a prefeitura da cidade para saber sobre sua identidade. A morte dele foi investigada e passou a ser contabilizada hoje.

Estado já tinha duas mortes por chuva. Uma mulher morreu após seu carro ser levado pela correnteza de um arroio em Candelária. O corpo de Geneci Barbosa, 54, foi encontrado pelos bombeiros na terça-feira. Mário Cesar Gonçalves, 22, também morreu depois que o veículo que dirigia foi arrastado pelas águas em Nova Petrópolis. O marido de Geneci segue desaparecido. As buscas continuam.

Com 4 mil pessoas fora das suas casas, o número de desalojados dobrou em apenas 24 horas. Outras 2 mil pessoas foram para abrigos. Segundo boletim da Defesa Civil, divulgado na manhã de hoje, 98 municípios foram afetados e ao menos 500 moradores precisaram ser resgatados durante ocorrências de chuvas.