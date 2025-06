'Cabelo macio e sedoso': o que diz quem usou kit Elseve Hidra Hialurônico

O ácido hialurônico é um ativo conhecido por suas propriedades hidratantes. E, quando o assunto envolve os cabelos, o ativo ajuda a manter os fios mais macios e brilhantes.

Dentro desse contexto, a L'Oréal Paris trabalha com uma linha de produtos chamada Elseve Hidra Hialurônico, que vem fazendo sucesso. O kit com xampu e condicionador registrou mais de mil vendas só no mês passado na Amazon.

O que diz a L'Oréal Paris sobre esse kit?

Vem com xampu e condicionador. Ambos com 400 ml.

Fórmula enriquecida com ácido hialurônico que, de acordo com o fabricante, atua como um escudo protetor que sela a fibra capilar

Controla o frizz e ajuda a desembaraçar os fios

Deixa o cabelo mais hidratado por mais tempo

Promete deixar o cabelo mais saudável e sete vezes mais forte

O que diz quem comprou

O kit soma mais de mil avaliações na Amazon. Desse total, 88% dos compradores deram nota máxima (5 estrelas) para o produto. Confira a opinião de quem comprou:

Para quem tem o cabelo oleoso, esse shampoo e condicionador são excelentes, muito bom mesmo. Leandra

Eu amo esse shampoo e condicionador, hidrata e têm um cheiro muito bom. Ana Laura dos Anjos

Deixa um efeito maravilhoso no meu cabelo, super-hidratado, condicionador com efeito de máscara, amo. Lucianna Lorenna

Gostei bastante, já nas primeiras lavagens os cabelos já ficaram bem soltinhos e cheirosos, e bem hidratados. Rosilene Alves

Eu já uso esta linha e é muito boa, ótima para cabelos cacheados e ressecados Priscila Nascimento

Esse kit é maravilhoso, deixou meu cabelo bem macio e sedoso, comprei para minha avó, e me arrependi de não ter comprado outro, pois estava com um ótimo desconto. Renata Silva

Pontos de atenção

Do total de avaliações, 3% deram nota 3 (do total de 5) para o kit. Algumas das críticas foram:

Esse kit ajuda muito a reduzir o volume dos cabelos, deixa macio, hidratado, mas depois de um mês de uso, comecei a ter caspa e coceira no couro cabeludo, mesmo alternando com o shampoo da vichy. Não funcionou e eu suspendi o uso. Jaqueline Bellini

Tenho cabelo ondulado (2A, 2B, 2C) e para mim esse kit não deu certo, deixou meu cabelo ressecado, contrariando tudo aquilo que ele promete. Cel

