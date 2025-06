Lula diz que Cristina Kirchner chorou em ligação após condenação

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que a ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner chorou em ligação com o petista após ser condenada a seis anos de prisão por corrupção. Lideranças do PT comparam a condenação de Kirchner com a prisão de Lula durante a Operação Lava Jato.

Durante a edição da quinta-feira, 19, do podcast Mano a Mano, apresentado pelo cantor Mano Brown, Lula afirmou que ligou para Cristina Kirchner após a sua condenação, para prestar solidariedade e mostrar apoio.

"Ela até chorou", disse o presidente brasileiro. "Eu falei, Cristina, eu estou te ligando porque eu quero que você saiba que a minha amizade com você não era porque você era presidente e eu era presidente. A minha amizade com você é porque eu sou gente e você é gente."

Lula deve visitar a ex-presidente da Argentina na primeira semana de julho, durante a cúpula do Mercosul, que ocorrerá em Buenos Aires, entre os dias 2 e 3. A informação é do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), que foi à Argentina na quarta-feira, 18, como representante do PT, para prestar solidariedade a Cristina Kirchner.

A ex-presidente da Argentina foi condenada por contratos superfaturados em obras públicas e fraudes em licitações na província de Santa Cruz durante sua presidência. A pena é de 6 anos de prisão, e ela também teve os direitos políticos cassados. Cristina diz ser inocente e vítima de perseguição judicial.

A ex-presidente disse na sexta-feira que não fugiria de ordens judiciais e pediu para cumprir a pena em prisão domiciliar por ter mais de 70 anos. Os advogados dela também justificaram o pedido lembrando que Cristina sofreu um atentado em 2022.

Ela também havia pedido para ser liberada da necessidade de portar tornozeleira eletrônica por não representar risco de fuga, pedido que a Justiça não atendeu.

Na terça-feira, 17, a Justiça Federal da Argentina concedeu a prisão domiciliar para a ex-presidente. Cristina deveria se apresentar à Justiça na quarta sob forte mobilização peronista, mas, com a decisão, passa a cumprir a pena diretamente de sua casa, sem necessidade do comparecimento ao tribunal.

Desde a condenação, o que se vê em seu bairro Constitución é um "efeito Lula" semelhante à prisão do brasileiro em 2018.

Em nota oficial, o PT afirma que "Cristina Kirchner, tal qual Lula, enfrenta desde que saiu da Presidência, em 2015, uma perseguição política que emprega também o lawfare - o uso político do Judiciário para a concretização de objetivos políticos - e uma campanha de ódio, mentiras e violência sistemática por parte da direita em todas as suas expressões, inclusive os grandes meios de comunicação".