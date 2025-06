Lotérica de SP faz campanha para achar ganhador de R$ 2 mi que não apareceu

Uma rede de lotéricas de Araras (SP), que sorteou a Mega-Sena de quase R$ 75 milhões no fim do ano passado, voltou a sortear um milionário nesta semana, mas até agora o vencedor não apareceu para resgatar o prêmio.

O que aconteceu

Uma das unidades das Lotéricas Lapa, em Araras (SP), sorteou prêmio de mais de R$ 2 milhões. O prêmio saiu na terça-feira, pela modalidade Dia de Sorte.

Ganhador não apareceu, e lotérica tenta localizá-lo. "O ganhador não apareceu na Caixa, então estamos fazendo uma campanha para localizá-lo", disse ao UOL Vinicius Lapa, dono da lotérica. A pessoa ganhou sozinha.

Raio caiu duas vezes quase no mesmo lugar. O valor da Mega sorteado em dezembro foi de um bolão aberto na unidade que fica no centro da cidade de Araras. Já o prêmio atual saiu em uma loja que fica dentro de um supermercado.

Aposta foi feita presencialmente. O vencedor atual fez diferente de um dos ganhadores da Mega, que comprou uma cota no valor de R$ 22,50 pelo WhatsApp.

Prêmio tem data de validade

Prazo para resgatar o prêmio é de 90 dias. "Se não retirar, perde o direito", diz Lapa. Após esse período, o valor é direcionado ao Tesouro Nacional, que repassa ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Esse prazo é regulamentado e se aplica a todas as loterias administradas pela Caixa, da Lotofácil até a Mega-Sena. O repasse ao Fies pode ser consultado no site da Caixa.

Banco não tem obrigação de avisar os vencedores. Uma decisão judicial reafirmou que o resgate do prêmio é responsabilidade exclusiva do ganhador depois que um dos sorteados na Mega da Virada 2020 não procurou um prêmio de R$ 162 milhões.

Vencedor da Mega-Sena apostou em mesma rede

Mega-Sena de R$ 74,7 milhões foi dividida entre três ganhadores. Um deles foi avisado da premiação pela atendente da lotérica que havia vendido a cota do bolão pelo WhatsApp. Era o último jogo que Bruna Sampaio tinha para vender. "Tinha certeza no meu coração que era esse último bolão. Quando liguei meu computador no dia seguinte, confirmei", disse ao UOL na época.

Após o expediente, a gerente ligou para avisá-lo do prêmio. "Ele estava dormindo. Falei para ele que tinha vencido e que levou R$ 25 milhões. Ele respondeu que precisava trabalhar, e eu disse: 'Amigo, esquece o trabalho, você está milionário'", contou Sampaio.

Homem comprou bolão para ajudar atendente, disse Lapa. "Ela ofereceu o jogo, e ele pensou 'vou ajudar essa menina', tinha R$ 25 e ficou com R$ 2,50", afirmou, referindo-se ao que sobrou após a aposta.

Maioria dos clientes da lotérica joga pelo WhatsApp. As pessoas escolhem os bolões e as atendentes escrevem o nome e o CPF do jogador no bilhete correspondente à cota. "Elas mandam foto e vídeo para o cliente. Com isso, ele se torna intransferível", afirmou Lapa. A cota fica no cofre da lotérica e, se sorteada, é retirada pelo cliente.

Dono de lotérica está há 11 anos no ramo. No começo da carreira, em 2013, premiou um bilhete da Loteria Federal em torno de R$ 600 mil. Mas diz que valores menores, de R$ 5.000 a R$ 15 mil, fazem parte do cotidiano.