Lendária empresa aérea Pan Am volta a cruzar os céus em um tour especial de R$ 330 mil

A volta do avião da Pan Am cruzando os céus nesta semana remete aos tempos em que voar era sinônimo de luxo - uma ocasião especial para poucos. Na verdade, não deixa de ser assim: o tour "Tracing the Transatlantic", que marcou o retorno das viagens da marca, custou de US$ 60 mil a US$ 65,6 mil (algo entre R$ 330 mil e R$ 360 mil). Com 50 passageiros a bordo, assentos totalmente reclináveis e serviço de primeira classe, a viagem esgotou rapidamente.

O voo - um charter de um Boeing 757 com as cores da lendária Pan Am - saiu na terça-feira, 17, do aeroporto JFK, em Nova York.

Até o dia 28 de junho, percorrerá o trajeto entre Nova York e Bermudas e cruzará o Atlântico para chegar a Lisboa, Marselha, Londres e Shannon, na Irlanda, antes de retornar a Nova York.

A ideia era fazer o percurso original, que partia de Washington e ia também aos Açores. Hotéis de primeira linha em cada uma dessas cidades estão incluídos no pacote.

As comissárias vestidas, penteadas e maquiadas impecavelmente, com direito a luvas brancas e a bolsas com o logo Pan Am causaram comoção num JFK com passageiros de outras companhias usando moletom e chinelos.

Nas redes sociais da empresa, seguidores aplaudiam a iniciativa, apesar de alguns dizerem que o design parecia barato e inconsistente, longe dos tempos áureos da companhia aérea.

A icônica Pan American World Airways nasceu em 1927 como correio aéreo entre Key West, na Flórida, e Cuba. Cresceu rapidamente graças a campanhas de marketing e pioneirismo em rotas e serviços. Durante a proibição de venda de bebidas alcoólicas nos EUA, por exemplo, anúncios com a Bacardi chamavam os americanos para beber rum e aproveitar o sol cubano.

Numa época em que os passageiros não precisavam tirar os sapatos e nem passar malas de mão pelo raio-X, as refeições nos voos da Pan Am eram preparadas por chefs do Maxim's, então um dos mais requintados de Paris.

As comissárias fatiavam as carnes durante os voos, com facas de verdade. Em seu auge, em 1970, a companhia transportou 11 milhões de passageiros, para 86 países.

Porém, nos anos seguintes, a Pan Am foi atingida por problemas de gestão e uma sucessão de reveses, que começaram com a crise do petróleo, em 1973, e a desregulamentação do transporte aéreo nos EUA, poucos anos depois, que permitiu a entrada de concorrentes e companhias de baixo custo.

O golpe fatal aconteceu com um ataque terrorista, em 1988, quando um voo de Londres a Nova York explodiu, com 270 pessoas a bordo. Além de manchar a reputação da companhia, o atentado resultou em processos milionários, que acabaram no pedido de falência, em 1991.

O percurso atualmente no ar não é, evidentemente, a volta da companhia aérea. A Pan American Airways LLC é hoje uma empresa de licenciamento, que vende produtos como bolsas, jogos, camisetas para marcas variadas, relógios da marca Breitling e bonecas, como a Barbie aeromoça Pan Am.

A agência Beyond Capricorn, que diz reviver o glamour da era dourada das viagens, licenciou a marca.

Os pacotes turísticos Pan Am são operados pela empresa especializada em tours privativos Bartelings.

As próximas ofertas já estão no ar. O "Pan Am Tracing the Transpacific" pode ser adquirido por a partir de US$ 94,5 mil (cerca de R$ 520 mil) e está programado para sair em abril do ano que vem.

Já o "Pan Am Centenary Circumnavigation 2027" irá de São Francisco ao Taiti, passando por Sidney, Bancoc, Nova Déli, Cairo e Casablanca, antes de voltar a Miami. Está aceitando inscrições, mas sem informações detalhadas de preços.