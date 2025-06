Juiz dos EUA manda soltar estudante preso por ato pró-Palestina em Columbia

Do UOL, em São Paulo

Um juiz federal ordenou hoje a libertação do estudante Mahmoud Khalil, 30, que participou de manifestações em favor dos palestinos na Universidade de Columbia e está detido há três meses, enquanto aguarda sua expulsão do país. Ele nasceu na Síria, mas possui green card por ser casado com uma norte-americana.

O que aconteceu

Mahmoud Khalil não representa um risco para a comunidade, disse o juiz federal Michael Farbiarz. Ele também argumentou que não há risco de fuga. "É altamente incomum buscar a detenção de um peticionário, considerando os fatos registrados hoje", disse durante a audiência de mais de uma hora realizada hoje. "O tribunal nunca decidiu que seria ilegal que a parte demandada [o governo] prendesse Khalil com base em outra acusação para deportá-lo", destaca o advogado do Departamento de Justiça nos documentos.

Khalil deve ser libertado hoje da prisão do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA). Ele está detido em Louisiana, a quase 2.000 km de onde morava, após agentes de imigração à paisana o prenderem no saguão do prédio em Columbia —ele é estudante de pós-graduação da Escola de Relações Públicas e Internacionais da Universidade. A soltura deve acontecer quando um juiz de primeira instância definir a fiança.

As condições da fiança devem incluir outros requisitos que o juiz magistrado dos Estados Unidos considerar apropriados, incluindo os estados para os quais e através dos quais o requerente pode viajar, e quando o requerente deve entregar seu passaporte ou passaportes.

Michael Farbiarz

Detenção do estudante foi criticada por grupos de direitos civis

EUA ainda não se posicionaram após nova decisão da Justiça. Na última sexta, o governo havia se recusado a soltar Mahmoud. O juiz já havia determinado que Khalil não podia ser detido ou expulso com base em declarações do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que considerou o estudante uma ameaça aos EUA.

Detenção do estudante foi criticada por grupos de direitos civis. Eles classificaram a prisão de Khalil como um ataque à liberdade de expressão política. Marc Van Der Hout, advogado de Khalil, disse que o governo praticamente nunca deteve pessoas por fraude imigratória, e que o estudante está sendo punido por se opor à guerra de Israel contra Gaza, apoiada pelos EUA, após o ataque do Hamas em outubro de 2023.

Filho de palestinos, Khalil se tornou símbolo do movimento estudantil. Desde a sua prisão em Nova York, em 8 de março, por protestar contra a guerra em Gaza, virou símbolo da vontade de Trump de silenciar o movimento estudantil em apoio aos palestinos.