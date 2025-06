Itália trabalha com UE plano de alívio da dívida para África vinculado a projetos de desenvolvimento

Por Angelo Amante e Giuseppe Fonte

ROMA (Reuters) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse nesta sexta-feira que está trabalhando com a União Europeia em uma iniciativa de alívio da dívida para países africanos, parte dos esforços de Roma para ajudar no desenvolvimento da África e enfrentar as causas da migração em massa.

Meloni se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, representantes de países africanos e instituições internacionais em uma cúpula realizada na Villa Doria Pamphili, do século 17, em Roma.

"Toda a operação de 10 anos nos permitirá converter cerca de 235 milhões de euros de dívida em projetos de desenvolvimento a serem implementados localmente", disse Meloni nos jardins da Villa, com a cúpula de São Pedro ao fundo, ao anunciar o plano conjunto UE-Itália para alívio da dívida.

A Itália já apoia a África por meio de outro plano de desenvolvimento lançado no ano passado, o Plano Mattei para a África - em homenagem ao falecido Enrico Mattei, fundador da estatal de petróleo Eni - que visa fomentar projetos em áreas como agricultura e energia para estimular o avanço econômico na região.

A UE lançou seu plano de investimento Global Gateway em 2021, como alternativa à Iniciativa do Cinturão e Rota da China.

Como parte do novo plano, Meloni disse a repórteres que o objetivo é reduzir em 50% a dívida dos países africanos de baixa e média rendas, sem entrar em detalhes.

Também foram anunciados acordos bilaterais com a África envolvendo a Itália e a UE. Em comunicado, Roma informou que os "compromissos compartilhados com o continente africano" apresentados na cúpula somam 1,2 bilhão de euros.

"Os líderes concordaram em analisar o progresso da parceria estratégica no âmbito da estratégia Global Gateway da UE e do Plano Mattei para a África no Fórum Global Gateway em 9 e 10 de outubro de 2025 em Bruxelas", acrescentou o comunicado.

Meloni e Von der Leyen delinearam uma série de acordos já anunciados, incluindo o financiamento de um corredor ferroviário e rodoviário que liga o porto angolano de Lobito à Zâmbia e à República Democrática do Congo, onde são extraídos minerais.