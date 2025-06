Irã está disposto a 'considerar' a diplomacia 'uma vez que a agressão israelense cessar', diz chanceler

O Irã está disposto a "considerar" um retorno à diplomacia "uma vez que a agressão israelense cessar", afirmou nesta sexta-feira (20) o ministro iraniano de Relações Exteriores e negociador-chefe sobre o tema nuclear, Abbas Aragchi, após um encontro com seus pares europeus em Genebra.

"Somos favoráveis a continuar as discussões com o E3 (Alemanha, França, Reino Unido) e a União Europeia", disse o ministro aos jornalistas após se reunir com os chefes da diplomacia francesa, britânica, alemã e da UE na cidade suíça.

apo/vog/dth/eg/meb/ic/jc

© Agence France-Presse