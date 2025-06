'Lindo e espaçoso': rack com portas e gaveta está por menos de R$ 400

Quer renovar a casa gastado pouco? O Guia de Compras UOL encontrou um rack que vai deixar a sua sala mais organizada e com um visual moderno por menos de R$ 400.

O modelo suporta TVs de até 75 polegadas e possui duas portas e uma gaveta para armazenar aparelhos eletrônicos, livros e o que mais desejar. Confira abaixo as características do produto e o que diz quem comprou.

O que diz o fabricante sobre o rack?

Design moderno;

Pés em madeira maciça na cor marrom;

Indicado para TVs de até 75 polegadas;

Medidas: 180 cm de largura; 40 cm de profundidade e 50 cm de altura;

O que diz quem comprou?

Com pouco mais de 1.800 avaliações no Magalu, o rack tem uma nota média de 4,5 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores destacam como pontos positivos a beleza do móvel e o seu tamanho.

Ficou impecável na minha sala, amei! E chegou muito rápido. Ana

Lindo, boa qualidade, espaçoso. Leidiany

Rack muito lindo, entrega antes do prazo. Florislene

Igual a foto veio em perfeito estado, imaginei que seria um pouco mais alto, porém é lindo. Maria

Pontos de atenção

Como ponto de atenção, alguns consumidores destacam que a montagem do móvel não é tão simples.

Montei sozinho seguindo o vídeo no Youtube. Levou algumas horas, mas ficou perfeito. Exige um nível mais alto de montagem. O rack me parece durável e ficou lindo na minha sala. Daniel

Produto de qualidade regular. Os acabamentos não são tão bem feitos. (...). Jaqueline

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.