Imagens mostram bombardeio próximo a prédio da Microsoft em Israel

Um polo tecnológico que abriga um escritório da Microsoft na cidade de Beersheba, no sul de Israel, foi atacado hoje por mísseis iranianos, segundo imagens divulgadas pela emissora CNN.

O que aconteceu

Vídeos mostram diferentes pontos de Beersheba, incluindo o local próximo a prédio da Microsoft, atingidos por chamas após ataque iraniano. Uma das gravações, obtida pela CNN por meio da agência de serviços de emergência israelense Magen David Adom, mostra uma fumaça densa saindo dos fundos do prédio da empresa norte-americana.

UOL tenta contato com a Microsoft para mais informações sobre o caso. O texto será atualizado em caso de eventuais manifestações da empresa.

Irã lançou nova rodada de mísseis na madrugada de hoje e atingiu outras regiões da cidade. Segundo apurado pela Agência Brasil, apartamentos residenciais, escritórios e instalações industriais foram atingidos em Beersheba nas últimas 12 horas.

Seis pessoas ficaram levemente feridas, informou a agência de emergência israelense logo após o ataque na região. Até a manhã de hoje no horário local, a Magen David Adom havia informado pelas redes sociais apenas danos materiais em decorrência do ataque iraniano na região ao sul do país.

Beersheba fica no deserto de Negev, onde está localizada a base aérea israelense de Nevatim. Ontem, o principal hospital público da cidade, que abriga cerca de 1 milhão de pessoas, foi atingido por um míssil balístico iraniano. Não houve mortos, uma vez que os pacientes foram levados a uma instalação subterrânea poucas horas antes do ataque.

Novos bombardeios

Exército israelense anunciou ter bombardeado hoje dezenas de alvos em Teerã. Entre eles, um centro de desenvolvimento do projeto de armas nucleares iraniano. O governo iraniano fez um apelo no X para que a população se retirasse dos arredores de uma zona industrial no norte do país antes de um "ataque contra uma infraestrutura militar".

Outra rodada de mísseis do Irã também foi lançada em direção a outros pontos do território israelense. Testemunhas da Reuters ouviram explosões sobre Jerusalém e Tel Aviv. "Os sistemas defensivos estão trabalhando ativamente para interceptar a ameaça", disseram os militares.

Ao menos dois israelenses ficaram feridos nas ofensivas de hoje. O serviço de resgate de Israel informou que um adolescente, de 16 anos, e um homem, de 54, foram atingidos por estilhaços. O jovem está em estado grave.

Número de mortes já passa de 600, segundo balanço de ONG. Israel afirmou que pelo menos 24 pessoas foram mortas em ataques iranianos contra Israel. Já no Irã, ao menos 639 pessoas foram mortas em ataques israelenses, de acordo com o grupo Human Rights Activists, com sede em Washington. O Irã não divulgou números regulares de mortes durante os intensos ataques israelenses. Sua última atualização estimou o número de mortos em mais de 240 pessoas e 1.277 feridos.