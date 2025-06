Ibovespa recua após BC elevar Selic a 15%

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta sexta-feira, com a volta do feriado marcada por vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista e repercussão da decisão do Banco Central de elevar a Selic a 15%, maior patamar em quase 20 anos.

Às 11h05 , o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,72%, a 137.722,86 pontos. Na véspera, não houve negociação na B3 em razão do feriado de Corpus Christi.

O volume financeiro nesta sessão somava R$3,6 bilhões.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC anunciou na noite da quarta-feira uma alta de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros do país, o sétimo aumento seguido, contrariando parte das expectativas no mercado de manutenção da Selic.

No comunicado sobre a decisão, o BC destacou que antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros, considerando que a taxa deve permanecer inalterada por "período bastante prolongado".

Mas acrescentou que a interrupção do ciclo será feita se confirmado o cenário esperado, ponderando que não hesitará em elevar a Selic novamente se necessário.

"O Copom surpreendeu parte do mercado ao elevar a Selic para 15% a.a., num movimento que reforça a postura mais firme do Banco Central diante de pressões inflacionárias", afirmou a equipe da Genial Investimentos.

"O tom do comunicado foi mais duro que o esperado, e o mercado já começa a recalibrar apostas para os próximos passos da política monetária", acrescentou, em email enviado a clientes nesta sexta-feira.

No cenário externo, o conflito entre Israel e Irã permanece no radar, uma vez que não há sinal de recuo de qualquer um dos lados. Mas o fato de a Casa Branca evitar uma decisão sobre o envolvimento dos Estados Unidos na guerra evitava nova escalada.

Em Nova York, o S&P 500 subia 0,29%.

DESTAQUES

- VALE ON recuava 1,03%, mesmo com a alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian encerrou as negociações diurnas em alta de 0,93%, a 703 iuanes (US$97,85) a tonelada.

- PETROBRAS PN subia 0,27%, descolada do declínio do petróleo no exterior, onde o barril do Brent cedia 3,39%, a US$76,18. Antes do feriado, a CEO afirmou que a estatal fará esforço para pagar dividendos extras.

- ITAÚ UNIBANCO PN caía 0,68%, em sessão negativa para bancos, com BRADESCO PN em queda de 0,84%, SANTANDER BRASIL UNIT em baixa de 1,33% e BANCO DO BRASIL ON perdendo 1,15%.

- COSAN ON recuava 4,88%, com a nova alta da Selic corroborando receios sobre o consumo de caixa pela companhia. O Citi reiterou recomendação de compra para as ações, mas cortou o preço-alvo de R$14 para R$12.

- MAGAZINE LUIZA ON era negociada em baixa de 2,46%, com papéis sensíveis à economia doméstica e a juros enfraquecidos pela nova alta da Selic e sinalização de uma taxa elevada por período "bastante prolongado".