Homem é preso nos EUA sob acusação de ameaçar deputado federal Max Miller

Por Brad Brooks

(Reuters) - A polícia de Ohio informou nesta sexta-feira que prendeu um homem após ele supostamente ter atacado um congressista norte-americano, ameaçado o político e sua família, gritado insultos antissemitas e agitado uma bandeira palestina antes de fugir.

A polícia de Rocky River, Ohio, informou em um comunicado que prendeu Feras Hamdan, 36, de Ohio, em conexão com o suposto ataque, na quinta-feira, ao deputado federal Max Miller, republicano do estado, no subúrbio a cerca de 16 km a oeste do centro de Cleveland. Hamdan, segundo a polícia, se entregou voluntariamente.

Hamdan foi indiciado e acusado de ameaça agravada e intimidação étnica, de acordo com Deborah Comery, escrivã do Tribunal Municipal de Rocky River. O homem, que pode pegar até cinco meses de prisão, se declarou inocente e está detido sob fiança de US$ 500.000.

O advogado de Hamdan, Issa Elkhatib, disse em uma declaração por escrito que as alegações contra ele eram "infundadas e ultrajantes" e que "equivaliam a ataques difamatórios ao seu caráter e reputação".

Elkhatib disse que Hamdan é um médico local respeitado, sem antecedentes criminais, e que estava confiante de que "a verdade vencerá".

O comunicado da polícia de Rocky River afirma que Miller ligou para o 911 na manhã de quinta-feira para relatar que foi atingido enquanto viajava com sua família pela Interestadual 90, em Ohio. A polícia disse que Miller relatou que um agressor gritou insultos antissemitas e acenou com uma bandeira palestina.

"O ódio descontrolado neste país saiu do controle", escreveu Miller nas redes sociais.

"Como fuzileiro naval, um judeu americano orgulhoso e um defensor ferrenho de Israel, não me esconderei diante dessa violência antissemita flagrante", escreveu.

A violência política nos EUA tem aumentado. Um homem em Minnesota foi preso sob suspeita de assassinar uma deputada estadual e seu marido no último fim de semana, além de atirar e ferir um senador e sua esposa.

(Reportagem de Brad Brooks no Colorado; reportagem adicional de Kanishka Singh em Washington)