Frente fria deve trazer chuva e geada para SP na segunda-feira, com chance de neve no Sul

Uma frente fria deve chegar ao Sul do Brasil na segunda-feira, 23, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e causar chuvas em áreas entre o norte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul e a faixa sul de São Paulo.

"Não são descartadas chuvas fortes nestas áreas, especialmente entre o norte do Rio Grande do Sul e do Paraná", alerta o instituto.

Além das precipitações, esse sistema deve derrubar as temperaturas em Estados do Sul e áreas do Mato Grosso do Sul ainda na manhã de segunda-feira.

"No decorrer do dia, a queda de temperatura deve atingir áreas de São Paulo, do sul do Rio de Janeiro, do sudoeste do Mato Grosso e até em localidades do sul de Rondônia e do Acre, evidenciando mais um episódio de friagem (quarta do ano)", projeta o Inmet.

Também há expectativa de precipitação na capital paulista na segunda-feira e queda de temperatura na terça-feira, 24. Os termômetros devem voltar a subir na quinta-feira, 26.

Início do inverno no País

No Brasil, o inverno começa nesta sexta-feira, 20. A estação deve apresentar temperaturas médias a mais altas na maior parte do País, especialmente entre o Paraná, o Sudeste, e o Centro-Oeste, onde os principais desvios de temperatura são esperados.

"Podemos ter eventos de onda de frio mais intensas, que podem avançar até a região central, mas não serão frequentes", diz Paulo Lombardi, meteorologista da Tempo OK.

Entre maio e junho, o destaque do outono ficou para as massas de ar polar e a umidade deixada pela passagem das frentes frias que causaram temperaturas bem abaixo do normal.

Chance de neve no Sul do País

Há expectativa de neve nas serras gaúcha e catarinense em razão do frio intenso e condições favoráveis para chuva na noite de segunda-feira.

Conforme o Inmet, o frio se intensificará na terça-feira. Na madrugada e início da manhã, haverá condições para geada ampla nos três Estados do Sul, geada com intensidade variando de moderada a forte entre a serra gaúcha, áreas de Santa Catarina e sul do Paraná.

"A geada também chega no sul do Mato Grosso do Sul, sudoeste e sul de São Paulo", estima o instituto.

Na quarta-feira, 25, espera-se que a geada continue nas áreas mencionadas anteriormente, com queda de temperatura prevista para o sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Zona da Mata e sul de Minas Gerais, além de todo o Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo.

A expectativa é de que a partir de quarta-feira a massa fria comece a perder força gradativamente, de acordo com o Inmet.

Veja a previsão para a cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue:

- Sexta: entre 12ºC e 25ºC;

- Sábado: entre 15ºC e 23ºC;

- Domingo: entre 15ºC e 25ºC;

- Segunda-feira: entre 14ºC e 26ºC;

- Terça-feira: entre 8ºC e 14ºC.