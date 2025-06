França enfreta onda de calor precoce com temperaturas de quase 40°C em Paris

A França enfrenta a primeira onda de calor deste ano, iniciada um dia antes do começo do verão no Hemisfério Norte. O pico de temperatura está previsto para este sábado (21), quando os termômetros devem se aproximar dos 40°C em algumas cidades francesas, entre elas, Paris.

Ao menos 16 regiões francesas estão sob alerta devido às altas temperaturas, uma situação que repercute na imprensa do país. "Cada vez mais sufocante" é a manchete do jornal Le Parisien, que destaca que as ondas de calor se multiplicam. Segundo o diário, os relatórios meteorológicos dos últimos 30 anos provam que o fenômeno "veio para ficar".

Especialistas explicam ao jornal que as mudanças climáticas amplificam a intensidade dos recordes de temperatura. Entre as 49 ondas de calor registradas na França desde a Segunda Guerra Mundial, 32 ocorreram após os anos 2000, o que mostra uma tendência preocupante.

Em entrevista ao Le Parisien, a climatologista Françoise Vimeux, do Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento da França, ressalta que esses períodos sufocantes começam cada vez mais cedo e terminam cada vez mais tarde. Antes concentradas no verão, as ondas de calor são registradas da primavera ao início do outono.

Terceira onda de calor antes do verão

O jornal Le Monde destaca que a partir da tarde desta sexta-feira (20), as temperaturas já ultrapassarão os 35°C e se aproximarão dos 40°C no sábado. Em Paris, a previsão é de 38°C no sábado.

Em entrevista ao diário, Matthieu Sorel, climatologista da Meteo-France, evoca uma onda de calor "preocupante" e "precoce". Esse é o terceiro episódio de calor intenso que o país registra antes mesmo do início do verão no Hemisfério Norte; os dois anteriores foram em 2022 e em 2019.

"Mudança climática fora de controle", diz o jornal Les Echos em sua capa, estampada com uma foto da torre Eiffel diante de um céu cor de fogo. O diário lembra que no momento em que a França é palco da primeira onda de calor de 2025, um vasto estudo é divulgado. Assinado por 60 renomados cientistas, o relatório aponta que o objetivo determinado pelo Acordo de Paris de limitar o aquecimento a 1,5°C não poderá mais ser alcançado.

Por isso, os especialistas fazem um apelo em prol de uma diminuição das emissões de gazes de efeito estufa para evitar que a situação "saia do controle".